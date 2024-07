Obdachloser erleidet schweren Unfall – „Erstmal ein Bier“

Köln – eine Stadt im Griff der Sucht. Mehr als 5000 Schwerstabhängige kämpfen in der Stadt am Rhein tagtäglich ums Überleben. Die Dokureihe „Hartes Deutschland“ auf RTL2 gewährt schockierende Einblicke in das Leben dieser Menschen, deren Alltag von Drogen und Verzweiflung beherrscht wird.

Die jüngste Ausstrahlung dieser erschütternden Serie rückte die dramatischen Schicksale einiger Kölner Bürger in den Fokus und hinterließ bei den Zuschauern tiefe Spuren. So auch das Schicksal von Marcel.

RTL2: Marcel kämpft mit seiner Sucht

Der 36-jähriger Kölner, dessen Leben durch mehr als zwei Jahrzehnte Drogenkonsum gezeichnet ist, stand im Mittelpunkt der aktuellen Folge. Seine ersten Erfahrungen mit Drogen machte er in der pulsierenden Technoszene der Stadt, wo Kokain und Amphetamine schnell Teil seines Alltags wurden. Doch die Freiheit, die er einst in den Drogen suchte, hat sich längst in ein tödliches Gefängnis verwandelt.

Vom Rausch vollkommen benebelt, fiel Marcel in ein Gleisbett und verletzte sich schwer. „Das ist schon das dritte oder vierte Mal, dass ich ins Gleisbett gefallen bin. Aber dieses Mal ist der komplette Arm durch“, berichtete er. Die Schmerzen waren so intensiv, dass er nicht aufhören konnte zu weinen: „Ich habe geweint wie ein Schlosshund. Ich konnte gar nicht mehr aufhören.“ Ob Marcel nach seinem Unfall Konsequenz zieht? Im Gegenteil.

Selbst nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus scheint der Obdachlose dem Sog der Sucht nicht entkommen zu können. „Ich muss erstmal was konsumieren: mindestens brauche ich erstmal ein Bier“, gestand er kurz nach seiner Rückkehr in die Freiheit. Der Kreislauf aus Konsum und Katastrophe setzt sich fort, als er zusammen mit einem Freund Alkohol und MDMA zu sich nimmt.

„Hartes Deutschland“ läuft montags um 20.15 Uhr auf RTL2. Die Folgen können bereits vor TV-Ausstrahlung auf RTL+ gestreamed werden.