„Armes Deutschland“-Star Rainer verstorben: Sein Traum ging nie in Erfüllung

Der Sender RTL2 schreibt mit Sozialdokus wie „Hartz und Herzlich“ und „Armes Deutschland“ Erfolge, in denen der Alltag von Bürgergeld (zu Zeiten der Dreharbeiten noch Hartz4-)-Empfängern begleitet wird. Die Fernsehzuschauer bauen über die Zeit regelrecht Beziehungen zu den Protagonisten der Formate auf.

Umso schwerer wiegt die Nachricht, die RTL Zwei im Anschluss an die aktuelle Folge verkündete. Ein Protagonist der beliebten Serie „Armes Deutschland“ ist überraschend gestorben. Seinen größten Traum konnte er sich nicht erfüllen.

Bürgergeld-Empfänger träumte von besserem Leben

Protagonist Rainer war ein fester Bestandteil der RTL2-Doku „Armes Deutschland“. Der Bürgergeld-Empfänger wohnte gemeinsam mit seiner Partnerin Desmo und seinem Sohn Danielle in einer Altbauwohnung im Duisburger Stadtteil Marxloh, die vom Amt finanziert wird. Rainer hatte noch nie in seinem Leben gearbeitet, träumte jedoch von einem besseren Leben. Um sich von Leistungen des Amtes unabhängig zu machen, arbeitete der RTL2-Star an einer Karriere als DJ.

Um diesen Traum wahr werden zu lassen, investierte Rainer 3000 Euro in hochwertiges DJ-Equipment. Das Geld für die teure Technik habe sich der Bürgergeld-Empfänger durch das Sammeln von Pfandflaschen und Trödel zusammengespart. Sein größter Traum war ein Auftritt vor 60.000 Menschen auf dem Festival „Tomorrowland“. Rainer war fest von sich überzeugt, sagte: „Ich glaube, das schaffe ich, da komme ich hin.“

Diesen Traum konnte sich der Bürgergeld-Empfänger leider nicht erfüllen, er verstarb mit nur 52 Jahren an einem Schlaganfall. Von Seiten von RTL Zwei heißt es: „10 Monate nach den Dreharbeiten riss ein Schlaganfall Rainer aus dem Leben. Ruhe in Frieden.“