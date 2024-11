Bürgergeld-Empfänger gönnt sich „stolze und teure Blume“ – ihr Anblick überrascht

Bürgergeld-Empfänger Jean wollte sich etwas Schönes gönnen und hat sich eine Blume besorgt. Aber nicht irgendeine! Bei dem Exemplar handelt es sich um ein Stück, das wohl nicht viele Menschen Zuhause haben.

Der 23-Jährige wollte aber genau diese und machte dafür auch einiges locker. Und das lohnte sich. Vom Anblick ist er begeistert.

Bürgergeld-Empfänger: Das ist das Außergewöhnliche an seiner Blume

Eine Rose, eine Lilie oder eine Tulpe – sie alle dürften den meisten beim Gedanken an eine schöne Blume in den Sinn kommen. Die Pflanze, die Bürgergeld-Empfänger Jean aber in den Sinn kommt, ist eine ganz andere. Sie ist nicht so, wie man erwarten würde.

Da er keinen grünen Daumen hat, greift er zu einem pflegeleichten Stück – einer unechten Blume. Jean wählt allerdings nicht einfach die Plastikversion einer Pflanze aus, sondern Legosteine, die er selbst zu einer Blume zusammenbauen muss. Der 23-Jährige baut nämlich leidenschaftlich gerne mit den bunten Steinen.

„Sieht geil aus“

Die zahlreichen Teile so zusammenzustecken, dass schließlich etwas Schönes entsteht, ist für Jean keine Herausforderung. Voller Stolz präsentiert er das Ergebnis und bemerkt: „Sieht geil aus, muss man halt ehrlich sagen.“ Eigentlich wollte er sich schon früher eine Lego-Orchidee gönnen, doch der Preis hielt ihn davon ab.

Jetzt hat er das Investment von 49 Euro aber gemacht. „Eine sehr stolze und teure Blume“, wie er gesteht. Gelohnt hat es sich aber. „Die wird nicht eingehen, außer kaputtgehen“, betont der Bürgergeld-Empfänger und spielt damit auch auf den Mais an, den er versucht hatte, anzubauen – allerdings ohne Erfolg. Der Mais ist staubtrocken und eigentlich nur noch für die Tonne.

Mit der Lego-Orchidee kann ihm das nicht passieren. Deren Anblick dürfte er beziehungsweise seine Mutter auch noch in vielen Jahren genießen können. Der möchte er das Stück schenken.