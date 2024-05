Bürgergeld-Empfänger offenbaren: „Wir waren noch nie im Urlaub“

In der RTL2-Sozialdoku „Hartz und Herzlich“ werden die Geschichten von Menschen beleuchtet, die in sozialschwachen Verhältnissen leben. Urlaub ist für viele von ihnen oft nur ein ferner Traum. Doch für den Bürgergeld-Empfänger Dieter soll sich das jetzt ändern…

Bürgergeld-Empfänger spart für teuren Liebesurlaub nach Paris

Dieter hat eine besondere Überraschung für seine Frau Carmen geplant: eine Reise nach Paris, die Stadt der Liebe. Es ist der erste gemeinsame Urlaub des Paares in ihren 28 Jahren Ehe. „Wir waren noch nie im Urlaub. Das haben wir uns noch nie leisten können“, so der 54-Jährige. Bisher war eine solche Reise für die beiden finanziell unerreichbar, und auch für diesen Kurztrip musste Dieter lange sparen.

Die Vorfreude könnte groß sein, doch Carmens Reaktion auf die Überraschung ist verhalten. „Ist halt weit“, kommentiert sie nüchtern, auch wenn sie zugibt: „Natürlich freu‘ ich mich, dass er mir näherkommen will.“ Carmen fügt hinzu: „Wir haben nie Zeit für uns, weil wir immer gestört werden von unseren Kindern.“ Sie hofft, dass Dieter im Urlaub endlich zeigen kann, was er verspricht.

Jeder Urlaubsversuch in der Vergangenheit scheiterte an finanziellen Hürden. Doch dieses Mal ist es anders. Dieter hat heimlich Geld zur Seite gelegt: „Wir haben so lange verzichtet. Jetzt gönnen wir uns Paris und machen uns eine schöne Zeit.“ Carmen bleibt dennoch skeptisch: „Ich kann mich erst freuen, wenn ich wirklich weiß, dass ich dort ankomme.“

Ob dieser besondere Trip das Leben und die Beziehung von Dieter und Carmen bereichern wird, erfährst du montags bis freitags bei „Hartz und herzlich" auf RTL2.