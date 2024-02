Bürgergeld-Empfänger will TikTok-Star werden: „3.000, 4.000 Euro im Monat“

Die Einkommensmöglichkeiten sind beinahe unbegrenzt. Wer in diesen Tagen ein gefragter Star auf TikTok, Instagram oder YouTube ist, kann richtig Geld machen. Das hat wohl auch der 21-jährige Bürgergeld-Empfänger Pascal mitbekommen. Und deshalb hat sich der Bewohner der Mannheimer Benz Baracken nun überlegt, dass TikTok-Star doch genau sein Job sei.

Es wäre wünschenswert, schließlich überzeugte der junge Mann bislang nicht mit allzu viel Durchhaltevermögen, was seine berufliche Karriere angeht. Zuletzt erst schmiss er einen Job als Zeitungszusteller nach nur einem Arbeitstag. Der Grund: Man hatte ihm nicht gesagt, dass er neben den Zeitungen auch Zeitschriften ausliefern müsse, zudem hatte man ihm im Vertrag andere Bezirke zugeteilt. Kurzum: Der Job sei Ausbeutung. Nun also TikTok statt Bürgergeld.

Bürgergeld-Empfänger will TikTok-Star werden

Und Pascal hat bereits konkrete Pläne. Die Wohnung, die er zusammen mit seiner Mutter und seiner Schwester bewohnt, wird derzeit schon TikTok-tauglich umgemodelt. Helle Farben an die Wände, vielleicht ein Bild, alles für den großen Online-Durchbruch. Und auch was das Finanzielle angeht, hat der Bürgergeld-Empfänger konkrete Ideen.

„Also Anfang des Monats kann ich nicht sagen, wie viel ich Ende des Monats draufhabe. Es kann sein, dass ich meine 2.000, 3.000, 4.000 Euro im Monat habe. Man weiß es ja nicht. Ich sage mal so, ich versuche natürlich das Beste herauszubekommen, dass ich zum Beispiel 1.000 bis 1.200 Euro im Monat verdiene. Minus Abzüge, mit Steuern, mit allem anderen. Okay, noch weniger als ein Arbeiter. Aber ich sage mal so, du verbesserst dich Livestream zu Livestream, Video zu Video und das ist dann das Ziel, was wir für dieses Jahr erreichen können“, so Pascal. Ob die Summen unter die Bürgergeld-Freibeträge fallen, wird sich dann zeigen.

Na, dann sind wir mal gespannt, ob das klappt. Schlecht sieht es jedenfalls nicht aus. Dem Benz-Barackler folgen derzeit rund 150.000 Menschen auf der Social-Media-Plattform. Die neue Folge „Hartz und herzlich“ zeigt RTL Zwei am Dienstagabend (20. Februar 2024) um 20.15 Uhr.