Bürgergeld-Empfänger packt aus: „Ging alles in Hotelzimmer und Prostituierte“

Die Armut zum Geschäftsmodell machen – so könnte man wohl am besten beschreiben, was Bürgergeld-Empfänger Nico, mittlerweile in Plau am See lebend, einst tat. Nico war Deutschlands erster „Hartz 4“-Rapper.

Mit Textzeilen wie „Ey Hartzer, ich bin der Shit, mach mal nicht auf krass, du Milchgesicht“, verdiente sich der heute 27-Jährige ordentlich etwas dazu, wie er in der Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“ ganz offen erzählt. „Auf einmal war ich fame (…) egal, was ich hochgeladen habe, mindestens 10.000 Klicks“, so Nico. Er habe Konzerte in ganz Deutschland gegeben. Fünfstellig habe er in dieser Zeit verdient. Geblieben ist davon jedoch nicht viel, so der Arbeitslose.

Bürgergeld-Empfänger verpulverte sein Geld

„Wo ist das Geld hin?“, lacht Nico bei RTL Zwei, „ich war damals jung und naiv. Ging alles in Hotelzimmer und Prostituierte.“ Heute sei er reifer und erwachsener geworden, so der Bürgergeld-Empfänger. Zudem hat Nico nun auch eine feste Freundin an seiner Seite – Janine.

Auch sie ist arbeitslos, auch sie lässt sich ihr Leben vom Staat finanzieren. Anders würde das aber auch nicht gut gehen, glaubt Nico. „Das Lebensmodell“, so der 27-Jährige, „würde dann nicht übereinstimmen. Wenn eine Partei arbeitet, und eine Partei nicht arbeitet, dann fühlt man sich ja auch irgendwo entmannt. Wenn die Frau das Geld nach Hause bringt, dann würde ich mich ja irgendwie komisch fühlen. Ne, das wäre nix für mich.“

Und so leben die beiden fröhlich in den Tag hinein. Auch wenn besonders der Haushalt und das Zusammenleben immer noch Diskussionsthemen zu sein scheinen. Sie möge es nicht, dass Nico im Stehen pinkele, verrät Janine. Nico dagegen hängt seinen Träumen nach. „Ich glaube, ich könnte im Millionenbereich mit Rapmusik verdienen. Also nicht nur mit Rapmusik, auch mit Schlagermusik“, so Nico. Er mache jetzt nämlich auch Schlager. Er habe sogar schon einen fertigen Song, den er nur noch aufnehmen müsse. „Diamant“ heißt das Lied. Ob er damit durchstartet? Wir werden sehen.