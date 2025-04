Bürgergeld-Empfänger gibt nach einer Bewerbung auf: „Bin auch nur ein Mensch“

Ein Vorbild an Arbeitsmoral ist „Hartz und herzlich“-Protagonist Pascal nun wirklich nicht. Der Schulabbrecher hat noch nie richtig gearbeitet, lebte bislang stets von der Unterstützung des Staates. Doch in der Folge, die RTL Zwei am Donnerstag (3. April) um 13.55 Uhr ausstrahlt, sucht Pascal nun aktiv nach einem Job. Wenn auch mit geringem Ertrag.

So hatte sich der Bürgergeld-Empfänger auf Anraten eines Freundes beim Grünflächenamt der Stadt Mannheim beworben. Leider konnte die Bewerbung den zuständigen Sachbearbeiter nie erreichen. Und das hatte auch einen Grund.

Bürgergeld-Empfänger Pascal hat Ärger mit dem Grünflächenamt

Wobei, wahrscheinlich waren es mehrere. So konnte Pascal auf Nachfrage des Grünflächenamts-Mitarbeiters nicht einmal genau sagen, für welche Stelle er sich eigentlich beworben hatte. Zumindest aber konnte Pascal seinen Berufswunsch beschreiben: „Gärtner glaube ich, ist das. Für Rasen, für gießen. Wo man gießen tut und so.“

Mit viel Mühe konnte so der Job des Gartenhelfers aus seinen Aussagen interpretiert werden. Leider hatte das Amt jedoch keine Stellen als Gartenhelfer offen. Dazu würden reine Initiativbewerbungen direkt abgelehnt.

„Ich bin auch nur ein Mensch“

Offen sei jedoch eine Ausbildung zum Gärtner. Ob das etwas für Pascal ist? Man darf es zumindest anzweifeln. „Ich finde es jetzt erst einmal deprimierend, muss ich sagen. Das ist natürlich das, was ich befürchtet habe. Er hat gesagt, bei ihnen liegt keine Bewerbung vor. Anscheinend wurde sie nicht an den Leiter weitergegeben, ich weiß ja nicht, was die Stadt Mannheim da verzapft hat. Ich werde dann vielleicht die Bewerbung nochmal abschicken. Und wenn nicht, dann lassen wir das Ganze. Dann ist es halt leider so“, so Pascal deutlich.

„Ich bin auch nur ein Mensch“, sagt Pascal, „Und würde gerne mal langsam anfangen, zu arbeiten. Und so drücken wir ihm die Daumen, dass ihn der Mut nicht verlässt und er doch noch weiter Bewerbungen schreibt.