Bürgergeld-Empfänger will kein Pfand sammeln: „Dafür schäme ich mich“

Große Träume aber wenig Engagement. So könnte man das Bürgergeld-Paar Michelle und Jerome wohl am besten beschreiben. Die beiden leben von 902 Euro Bürgergeld im Monat. Ihr Kind wurde ihnen weggenommen. Dennoch reicht das Geld vorne und hinten nicht.

Das Problem: Die beiden haben zu viele und zu hohe Ausgaben. Mehrere Hundert Euro fließen in Klamotten, so heißt es in der RTL-Zwei-Doku „Armes Deutschland“, die der Sender am Dienstag (20. Mai 2025) ausstrahlt. Dazu kommen noch 80 Euro, die Jerome monatlich als Strafe abstottern muss. Wenn der Bürgergeld-Empfänger denn genug Geld auf dem Konto hat.

Bürgergeld-Paar hat massive Geldprobleme

Wird dem Paar doch ihrer verschwenderischer Lebensstil oftmals zum Verhängnis. Gerade einmal 24 Cent hatte Jerome zum Zeitpunkt der Dreharbeiten auf dem Konto. Immer noch mehr als seine Partnerin Michelle, deren Konto schon längst leergeräumt war.

Dabei waren noch einige Tage hin, bis das nächste Bürgergeld überwiesen würde. Verständlich, dass da auch Diskussionen um einen Job aufkamen. Doch Jerome jagt nur seinen Träumen nach. Ob Rettungsdienst oder Feuerwehr … Ideen hat der 23-Jährige so einige. Jedoch nur wenig Chancen, schließlich kam er schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt. Und auch Michelle scheint nicht für jeden Job geeignet. Glaubt sie zumindest.

++ Paar bekommt 902 Euro Bürgergeld: Nach drei Tagen ist alles weg ++

Als nämlich ihr Freund Jerome den Vorschlag macht, sie können doch bei „dm“ oder „Rossmann“ arbeiten, antwortet sie nur: „Ja genau, als Verkäuferin, wofür ich nicht tauglich bin, weil ich nicht rechnen kann oder sonst was. Mein Job ist Hauswirtschaft. Mein Job ist Altenheim oder Hauswirtschaft. Ich bin nicht für jeden Job geboren.“

„Ich kann das nicht, dann kann ich mich direkt einweisen lassen“

Als das Drehteam dann den Vorschlag unterbreitet, Pfandflaschen zu sammeln, um zumindest ein bisschen Geld zu haben, flippt Jerome aus: „Ich kann das nicht, dann kann ich mich direkt einweisen lassen. Danach fühle ich mich noch mehr scheiße als jetzt. Das kann ich nicht!“ Der Arbeitslose knallhart: „Dafür schäme ich mich!“

Die neue Folge „Armes Deutschland“ mit den Protagonisten Jerome und Michelle zeigt RTL Zwei am 20. Mai 2025 um 20.15 Uhr. Wichtig: Jerome und Michelle sind die Ausnahme der Regel. Die meisten Bürgergeld-Empfänger wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.