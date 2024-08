Bürgergeld: Aufstocker tönt nach Räumungsbescheid – „Sollen mal kommen“

Sie haben einen mehrere Hundert Quadratmeter großen Garten, aber nur bedingt feste Jobs: Die „Armes Deutschland“-Protagonisten Rene und Christine aus Stendal. Abgesehen von ein paar Gelegenheitsjobs lassen sich die beiden vom Amt finanzieren. 671 Euro plus 490 Euro Miete bekommen die Hartz4-Aufstocker (Episode wurde vor Einführung des Bürgergeldes gedreht) vom Amt.

Eine stolze Summe, die die beiden Produktionshelfer im Milchwerk bekommen. Doch die beiden haben ein Problem. So heißt es in der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku, dass ihnen die Wohnung gekündigt wurde. In der Begründung heißt es, dass die beiden das Wohnumfeld verschmutzen, Müll im Treppenhaus lagern, unerlaubt die Waschmaschinen anderer Mieter nutzen würden.

Bürgergeld-Doku begleitet ein Paar in Wohnungsnot

Punkte, die Rene nicht so ganz ernst zunehmen scheint. „Da lache ich drüber“, spottet der 43-Jährige. Um einer Räumungsklage zu entgehen, wollten sich die beiden dennoch nach einer neuen Wohnung umsehen. Leider vergebens. Und so beließen sie es erst einmal beim Status Quo.

„Wir können ja auch nicht auf der Straße liegen. Das geht nicht“, erklärt Rene die Entscheidung. Dass es nicht ihr Eigentum ist, das sie da gerade bewohnen, scheint ihn nur bedingt zu interessieren. Ebenso wenig interessiert ihn der Brief der Vermieterin, der nun ins Haus geflattert ist.

Darin heißt es, dass sie die Wohnung nun zu räumen haben, geschehe dies nicht, würde die Versorgung mit Wärme und Wasser eingestellt. Doch Rene will das nicht akzeptieren. Schließlich habe er seine Vermieterin angerufen, wollte um Aufschub bitten. Die jedoch sei nicht ans Telefon gegangen.

„Die sollen mal kommen“

Daher, so Renee, sei das alles nicht rechtens. „Die sollen mal kommen“, tönt der Aufstocker. Das jedoch, fand Christine, sei genau der Fehler. Er müsse in solchen Momenten ruhig bleiben, ermahnt die 35-Jährige ihren Mann.

Sie müssten sich jedoch auch nicht alles gefallen lassen, so der 43-Jährige. Wobei sich hier eher die Frage stellt, wer sich was gefallen lässt. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit scheint auf jeden Fall noch nicht gesprochen.

RTL Zwei zeigt die Folge „Armes Deutschland: Dreckige Wäsche und schmutziges Geld“ am Dienstag (27. August 2024) um 22.15 Uhr. Wichtig zu erwähnen: Nicht alle Empfänger von Bürgergeld oder anderen Sozialleistungen verhalten sich wie Rene und Christine. Die meisten wollen schnellstmöglich einen neuen Job finden.