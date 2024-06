Bürgergeld-Empfängerin verpennt Strom-Anmeldung: Die Konsequenzen sind verheerend

Wenn man in eine neue Wohnung zieht, kommen diverse Dinge auf einen zu. Da muss sich umgemeldet werden, ein Nachsende-Antrag für die Post ist sinnvoll, aber auch neue Strom- und Gas-Verträge sind zumeist notwendig.

Wenn man das vergisst, kann das schnell mal ziemlich teuer werden. Wenn man dann auch noch von Sozialhilfen, wie früher Hartz 4 oder dem heutigen Bürgergeld lebt, ist das doppelt bitter. Eine Erfahrung, die auch die 51-jährige Monika aus der RTL-Zwei-Sozialreportage „Hartz Rot Gold“ machen muss.

Sie hat die Anmeldung jedoch nicht einfach nur vergessen, sie hat sie sechs Monate schleifen lassen. Nun jedoch hat die Arbeitslose herausgefunden, dass das ganz schön teuer werden kann. Es droht eine Nachzahlung, die deutlich höher ist, als der Bürgergeld-Satz eines ganzen Monats. Für die Frau aus Bremerhaven eine absolute Katastrophe.

Bürgergeld-Empfängerin meldet keinen Strom an

„Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, ich habe das noch nie gehabt, dass ich das so habe schleifen lassen“, ist die Frau, die die Schule nach der siebten Klasse abgebrochen hat, besorgt. Sie selbst nennt ihr Vergehen „Stromklau“. Und der kann finanziell tiefe Wunden hinterlassen.

Zum Glück jedoch steht ihr Ex-Partner Stefan weiter zu ihr, rechnet ihr aber auch knallhart vor, mit welchen Konsequenzen sie zu rechnen hat. So droht der 51-Jährigen eine Nachzahlung von rund 980 Euro.

Helfen soll jetzt die Bundesagentur für Arbeit

Helfen soll nun das Jobcenter. So will sie die Bundesagentur für Arbeit um ein Darlehen bitten, um die auf sie zukommenden Schulden zu begleichen. Ob das so einfach ist? Das wird sich zeigen, wenn Monika das Schreiben an die Arbeitsagentur aufgesetzt hat. Klar ist jedoch: Noch länger warten kann sie nicht. Das Problem muss nun angegangen werden. Und so bleibt der 51-Jährigen nur handeln und dann Daumen drücken.

RTL Zwei zeigt die neuen Folgen „Hartz Rot Gold“ von Montag bis Freitag um 17.05 Uhr oder bereits vorab bei RTL Plus.