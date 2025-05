Bürgergeld-Empfängerin zofft sich mit Jugendamt – „Unterstes Niveau“

Es ist ein Schicksal, was keine Mutter erleben möchte. Bürgergeld-Empfängerin Jana kämpft um ihre fünf Kinder, denn die Behörden mussten einschreiten. Getrennt von ihrer Familie und ohne ein eigenes Zuhause, steht sie vor einer schier unüberwindbaren Hürde: Das Jugendamt hat ihr sämtliche Kinder entzogen.

Für Jana ist das nicht nur ein schmerzlicher Verlust, sondern auch eine tiefe Ungerechtigkeit, die sie nicht nachvollziehen kann. Eine eigene Wohnung könnte der erste Schritt sein, um das Leben ihrer Familie wieder zusammenzuführen. Für Jana bedeutet das eine Chance auf einen Neuanfang.

Bürgergeld-Empfängerin erlebt bitteren Verlust

Jana hat einen langen Leidensweg mit dem Jugendamt hinter sich. Die 32-Jährige hat fünf Kinder, die alle nicht mehr bei ihr wohnen dürfen. Sie hofft nun, dass sie durch eine eigene Wohnung wenigstens ihre drei Jüngsten wieder zu sich holen kann.

Jana ist überzeugt, dass sie eine gute Mutter war. „Ich habe viel mit meinen Kindern unternommen, wir waren eine Familie.“ Trotzdem griff das Jugendamt durch und nahm alle fünf Kinder in Obhut. „Das Schlimmste war, dass ich mit dem leeren Kinderwagen nach Hause gehen musste“, gesteht Jana in der neuen Folge der Bürgergeld-Doku „Hartz und herzlich“ (ausgestrahlt am 26. Mai). Verständnis für die behördliche Maßnahmen hat sie kaum.

Bürgergeld-Empfängerin schimpft aufs Jugendamt

Besonders eine Mitarbeiterin des Jugendamts habe ihr das Gefühl gegeben, chancenlos zu sein. „Unterstes Niveau“, schimpft Bürgergeld-Empfängerin Jana. Weiter berichtet die 32-Jährige: „Ich konnte machen, tun, was ich wollte.“ Die Arbeitslose ist überzeugt, dass sie eine gute Mutter war.

Der Einschnitt in ihr Leben traf die fünffache Mutter hart: „Ich war monatelang zu nichts mehr zu gebrauchen, wurde depressiv.“

Janas drei jüngsten Kinder leben in Pflegefamilien, die zwei ältesten Kinder bei ihrem Vater. Immerhin darf Jana ihre 13-jährige Tochter sehen und hofft nun, dass zumindest sie zu ihr zurückkehren darf.