Bürgergeld: Geringverdienerin zahlt keine Miete – dann kommt das bittere Schreiben

In Deutschland wächst die Kluft zwischen Arm und Reich immer weiter. Besonders in sozial schwachen Vierteln zeigt sich das Ausmaß der finanziellen Not vieler Menschen. Dort sind viele Bewohner auf staatliche Unterstützung wie dem Bürgergeld angewiesen. In Sozial-Dokus wie „Hartz Rot Gold“ auf RTL2 werden die Schicksale dieser Menschen beleuchtet. So auch das von Sabrina aus Bremen.

Die 40-Jährige verdient zwar 1.500 Euro netto im Monat, hat aber mit einem riesigen Schuldenberg zu kämpfen. 90.000 Euro lasten auf ihren Schultern. Doch damit nicht genug: Nun droht ihr auch noch der Verlust ihrer Wohnung!

Bürgergeld-Doku: Eklat um Mietvertrag

Eigentlich wohnt Sabrina gar nicht mehr in ihrer eigenen Wohnung, denn die ist komplett von Schimmel befallen! Um sich gesundheitlich nicht zu gefährden, ist sie vor Monaten zu ihrem Freund gezogen. Doch anstatt eine Einigung mit ihrem Vermieter zu suchen, hat sie einfach aufgehört, Miete zu zahlen. Für den Eigentümer offenbar zu viel: Er stellte ihr kurzerhand einen Aufhebungsvertrag aus und fordert 9.000 Euro Mietrückstände – die Kündigung ist damit offiziell.

Sabrina fühlt sich ungerecht behandelt und will sich mit der Forderung nicht abfinden. Sie hat einen Plan, um sich irgendwie über Wasser zu halten.

Sabrina kämpft mit finanzieller Lage

Ein Blick auf ihre Finanzen zeigt, wie prekär Sabrinas Lage wirklich ist: Mit nur noch 1,50 Euro in der Tasche ist der Monat für sie eigentlich längst gelaufen. Fürs Essen musste sie sich bereits 10 Euro von ihrem Freund schnorren.

+++Bürgergeld: Rentnerin kommt an ihre Grenzen – „Ich kämpfe richtig“+++

Um an Geld zu kommen, organisiert sie einen Hausflohmarkt. Ihre alten Dekoartikel, Spiele und Haushaltsgegenstände sollen verkauft werden und die Kasse wieder etwas füllen. Doch reicht das aus, um ihre finanzielle Not zu lindern? Zudem berechnet sie den Wert ihrer verschimmelten Möbel und will diesen dem Vermieter in Rechnung stellen.

Mehr News rund um Bürgergeld und Co.:

Das große Problem: Sabrina hat den Aufhebungsvertrag bereits unterschrieben! Damit hat sie den Mietschulden offiziell zugestimmt, ein schwerer Fehler? Trotzdem will sie jetzt gegen den Vermieter vorgehen und zieht zum Mieterschutzbund. Doch hat sie überhaupt noch eine Chance, sich gegen die Forderungen zu wehren?

Das sehen Zuschauer in der Folge „Alles für ein neues Zuhause“ (11. März) von „Hartz Rot Gold“, Staffel 3.