Bülent Ceylan will Zuschauerin veräppeln: Ihre Reaktion ist eindeutig

Was wäre ein Comedy-Programm ohne die kleinen Zufälle. Zugegeben: Eine komplett durch choreografierte Show ist langweilig. Wenn man nur auswendig gelernte Gags hören will, dann kann man sich auch eine Schallplatte oder CD des Künstlers kaufen und muss nicht Zeit und Geld investieren, um ihn live zu sehen. Die Würze eines Liveauftritts liegt schließlich im Unvorhersehbaren. Das ist auch bei Bülent Ceylan nicht anders.

Der Mannheimer mit der markanten Frisur bindet gerne sein Publikum ins Programm mit ein. Mal ein Spruch, eine Frage … Bülent Ceylan weiß, wie er seine Fans bei Laune hält. Doch manchmal macht ihn die Reaktion seiner Zuschauer aber auch sprachlos.

Bülent Ceylan von Zuschauerin überrascht

„Ihr glaubt nicht, was auf Tour alles passiert“, schreibt der 46-Jährige zu einem Video bei Instagram, in dem er die irrwitzige Reaktion seiner Zuschauerin beschreibt. Das ganze trug sich in Hannover zu. Plötzlich sei die Dame im Publikum aufgestanden. Das hatte Ceylan gesehen und versuchte sich an einem Gag auf ihre Kosten.

„Müssen se Brunse“, frage der Komiker im Mannheimer Dialekt. Ceylan weiter: „Das hat die nicht verstanden. Brunse? Nein, Brunnenwasser habe ich nicht getrunken. Dann meinte ich ne: Müssen Sie Pipi machen? Dann sagt die wirklich, dass es jeder mitkriegt, laut im Saal: Nein, Herr Türke, ich muss kacken.“

Da war dann auch mal der sonst so wortgewandte Ceylan sprachlos. „Wenn ihr diese Frau gesehen hättet. Das hätte ich niemals gedacht. Die sah aus wie eine Lehrerin. Nach 15 Minuten kam sie wieder“, erklärte der Komiker, wie die Geschichte ausging.

Die Fans jedenfalls lieben die irre Story. „Ja, es passieren immer wieder richtig lustige Dinge. Gefühlt ist wirklich jede Show anders“, lobt eine Followerin. Und eine andere ergänzt: „Oh mein Gott, wie kann man denn das laut aussprechen?“