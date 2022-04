Bruce Willis: Neue Bilder aufgetaucht – „Es bricht mir das Herz“

Es sind eigentlich zwei ganz normale Bilder. Ein Mann und eine Frau sitzen auf einem Baumstamm. Sie hält sich an seinem Arm fest, er schaut seine Frau verliebt an. Die Bilder zeigen Bruce Willis und seine Frau Emma. Was die Fotos so besonders macht: Sie wurden kurz nach dem Tag aufgenommen, an dem die Familie von Bruce Willis das Karriereende des Superstars verkündete.

Es war ein unfreiwilliges Ende einer Karriere, die erfolgreicher kaum hätte sein können. Mit Filmen wie der „Stirb langsam“-Reihe oder „The Sitxth Sense“ wurde Bruce Willis zum Weltstar. Dann jedoch wurde bei dem 67-Jährigen Aphasie diagnostiziert.

Bruce Willis: Erste Bilder nach dem Karriere-Ende

Die Sprachstörung macht es Willis unmöglich, weiterhin Filme zu drehen. Aphasie ist eine Sprachstörung, die sich unter anderem darin äußert, dass Patienten Probleme bei der Wortfindung haben, Wörter nicht mehr richtig nutzen oder aussprechen können. In fast 80 Prozent aller Fälle wird Aphasie durch einen Schlaganfall ausgelöst. Ob dies auch bei Bruce Willis der Fall ist, ist bislang unklar.

-------------

Das ist Action-Star Bruce Willis:

Bruce Willis wurde am 19. März 1955 in Idar-Oberstein geboren

Sein Vater war als Soldat in Rheinland-Pfalz stationiert

Seine Mutter Marlene stammt aus der Nähe von Kassel

Seine erste größere Rolle hatte Willis in der Serie „Das Model und der Schnüffler“

1988 gelang ihm der Durchbruch mit „Stirb langsam“

---------------

Die Fotos jedoch machen den Fans Hoffnung. „Ich liebe dieses Foto. Es ist so wunderschön. Ich denke an euch“, schreibt beispielsweise eine Followerin auf das Bild, das Emma bei Instagram veröffentlichte.

Ein anderer Fan hat anscheinend Ähnliches durchgemacht. „Mein Vater musste dasselbe durchmachen. Es bricht mir das Herz. Danke, dass ihr auf die Krankheit aufmerksam macht.“

--------------

Mehr News:

Jim Carrey überrascht mit plötzlichem Aus! „Ich habe genug“

Oscars 2022: Insider-Info zu Ohrfeigen-Eklat um Will Smith

Bruce Willis: DAS sagt Synchronsprecher zu Karriere-Aus

-------------

Alle Informationen zum Karriereende von Bruce Willis findest du hier.