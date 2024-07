Bruce Springsteen in Hannover: ER mischt sich unter die Zuschauer

Er ist die lebende Legende, der König des Rock ’n‘ Roll und Amerikas unangefochtener „Boss“: Bruce Springsteen! Mit über vier Jahrzehnten im Rampenlicht und unzähligen Hits wie „Born to Run“ und „Dancing in the Dark“ hat sich der musikalische Titan in die Herzen von Millionen Fans weltweit gespielt.

Die haben am Freitagabend (5. Juli) das Vergnügen, den Sänger live vor Ort zu sehen – beim einzigen Deutschland-Konzert in Hannover. Dabei mischen sich auch bekannte Promis unter die Zuschauer!

Bruce Springsteen: ER ist sein heimlicher Fan

Bruce Springsteen ist bekannt für seine legendären Live-Auftritte, jetzt spielt er endlich auf einer deutschen Bühne! Seit Tagen sitzen Fans aus der ganzen Republik vor der Heinz von Heiden Arena in Hannover und warten bereits gespannt auf das Konzert. Auch aus der Ferne hat sich ein Promi auf den Weg gemacht, um an der Veranstaltung teilzunehmen – „Bachelor“ Paul Janke!

Der Rosenkavalier wurde durch die RTL-Datingshow bekannt und ist seitdem festes Mitglied der Fernsehlandschaft. Um den Auftritt seines Idols nicht zu verpassen, reist der 42-Jährige aus seiner Wahlheimat Mallorca an. Und hat dabei noch eine Überraschung für seine Fans im Gepäck!

Bruce Springsteen: Massenandrang in Hannover!

„Morgen ist es soweit“, titelte Paul Janke noch am vergangenen Donnerstag (4. Juli) in seiner Instagram-Story. Damit entlarvte er sich als Konzertbesucher für das Bruce Springsteen Konzert in Hannover und hatte seinen Followern sogar noch etwas zu verkünden! Denn der ehemalige „Bachelor“ besitzt noch drei Karten, die er an seine Fans abgeben möchte – zum Schnapper von 200 Euro. Janke selbst zahlte stolze 368 Euro für die Musik-Legende!

Dabei sorgt Springsteen nicht alleine für einen großen Andrang in Hannover. Denn zusätzlich spielt am Freitagabend Deutschland gegen Spanien im EM-Viertelfinale. Doch damit nicht genug – außerdem findet das Schützenfest in der Stadt statt. Keine leichte Aufgabe für die Polizei, die Stadt in Schach zu halten.

Während Bruce Springsteen mit seiner legendären Stimme Fans in seinen Bann zieht, wird sicherlich auch „Bachelor“ Paul Janke die Blicke der neugierigen Konzertbesucher auf sich ziehen. Gegen 19.30 Uhr beginnt die Show in der Arena.