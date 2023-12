„Brooklyn Nine-Nine“-Star Andre Braugher ist tot – Co-Star Terry Crews nimmt Abschied

Es sind Nachrichten, die sich wie ein Lauffeuer verbreiten und eine Welle an Trauer mit sich bringen. Wie seine Sprecherin Jennifer Allen der Nachrichtenagentur dpa mitteilte, ist Hollywood-Schauspieler Andre Braugher am Montag (11. Dezember) nach kurzer Krankheit verstorben.

Bekannt wurde Braugher durch sein Wirken in den Serien „Homicide“ und „Brooklyn Nine-Nine“, für die er mehrfach für einen Emmy-Award nominiert war. Der Hollywood-Star spielte in mehr als sechzig Produktionen mit. Nun meldet sich „Brooklyn Nine-Nine“-Kollege Terry Crews zu Wort und nimmt mit rührenden Worten Abschied.

Andre Braugher: Co-Star nimmt Abschied – „Das tut weh“

Mit nur 61 Jahren verstarb „Brooklyn Nine-Nine“-Star Andre Braugher überraschend. Der Schauspieler hinterlässt seine Ehefrau Ami Brabson und drei gemeinsame Söhne. Laut der Zeitschrift „The Hollywood Reporter“, befand sich der Schauspieler mitten in den Dreharbeiten für die Netflix-Serie „The Residence“. Viele der Szenen soll Braugher bereits abgedreht haben, die Fortsetzung war jedoch für Januar angedacht. Wie nun weiter vorgegangen wird, bleibt unklar.

In einem emotionalen Instagram-Post meldet sich nun Co-Star Terry Crews zu Wort, der gemeinsam mit Braugher für viele Jahre in „Brooklyn Nine-Nine“ spielte. Crews teilt ein Portrait seines verstorbenen Freundes und findet rührende Worte: „Ich kann nicht glauben, dass du so schnell von uns gegangen bist. Ich fühle mich geehrt, dich gekannt zu haben, mit dir gelacht zu haben, mit dir gearbeitet zu haben und acht glorreiche Jahre damit verbracht zu haben, dein unersetzliches Talent zu beobachten. Das tut weh. Du hast uns zu früh verlassen. Du hast mir so viel beigebracht. Ich werde für immer dankbar sein für die Erfahrung, dich gekannt zu haben. Ich danke dir für deine Weisheit, deinen Rat, deine Güte und deine Freundschaft. Mein herzliches Beileid an deine Frau und deine Familie in dieser schweren Zeit. Du hast mir gezeigt, wie ein gut gelebtes Leben aussieht. Ruhe in Frieden, Andre. Ich liebe dich.“ Der Einfluss, den Andre Braugher auf seinen Freund und Kollegen hatte, scheint diesen auch für sein zukünftiges Leben geprägt zu haben.

Anteilnahme auf Seiten der Fans

Unter dem Beitrag von Terry Crews bekunden Fans der Serie „Brooklyn Nine-Nine“ ihre Anteilnahme über den Tod von Andre Braugher. Ein Follower kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Ich schaue gerade ‚Brooklyn Nine-Nine‘ und es tut einfach weh“ und ein weiterer Fan bekundet: „Ruhe in Frieden. ‚Brooklyn Nine-Nine‘ ist eine meiner Lieblingssendungen, ich habe es heute erst angesehen. Das ist tragisch.“ Das schauspielerische Wirken von Braugher wird laut den Aussagen seiner Fans niemals vergessen werden.

Dem Instagram-Profil von Andre Braugher folgen stolze eine Million Menschen. Der Schauspieler postete hier jedoch nur berufliche Inhalte.