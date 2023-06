„B:Real“ (RTL2): Party bringt TV-Sternchen an ihre Grenzen – „Zusammengebrochen“

Reality-TV-Fans aufgepasst! Am Montag (12. Juni 2023) zeigt der Sender täglich ab 17.05 Uhr eine neue Sendung mit einigen bekannten Gesichtern. Bei „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ werden die TV-Sternchen in ihrem Alltag in Berlin begleitet und zeigen, was sie privat so alles beschäftigt.

Abseits von all den Kameras und den Shows, in denen sie mitgewirkt haben, nehmen die TV-Bekanntheiten die Zuschauer in ihre ganz persönliche Welt mit. Bei „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ zeigen sie sich von einer neuen Seite. Eine, die vielleicht nicht immer so glamourös und perfekt ist, wie sie wirken soll.

„B:Real“ (RTL2): Diese Stars sind dabei

Die Zuschauer können sich unter anderem auf Kader Loth und ihren Ehemann Isi, Eric Sindermann und seine Partnerin Sanja Alena, Xenia, Prinzessin von Sachsen, Mike, Cees, Melody Haase und Cosimo Citiolo samt Freundin Nathalie freuen. Von montags bis freitags sind ihnen die Zuschauer ganz nah.

Am Montag (12. Juni) läuft die erste Folge der neuen RTL2-Serie an. Dort geht es direkt schon ins Berliner Nachtleben. Xenias neuer Hauptstadt-Club wird eingeweiht. Doch nicht alles läuft so reibungslos, wie gewünscht. Denn abseits des Dancefloors kommt es zwischen Xenia und Melody zum Zoff. Letztendlich steigt der Prinzessin von Sachsen der Druck über den Kopf.

Xenia von Sachsen bricht zusammen

Partyvorbereitungen, Stimmung machen und dabei noch Zoff? Keine gute Kombination. Das zeigt Prinzessin von Sachsen Xenia, deren Abend eher unschön endet. Denn vor lauter Stress und Trubel bricht die 36-jährige Düsseldorferin plötzlich zusammen, wie sie selbst erzählt.

„So ein Abend ist natürlich super anstrengend. Es ist ja nicht nur das, was das Publikum sieht, sondern auch das, was dahinter steckt. Ich war total gestresst und habe auch zu wenig getrunken. Dann stand ich auf der Bühne und hatte dieses enge T-Shirt an und habe gemerkt, dass mir gleich die Lichter ausgehen. Ich bin dann in den Backstage-Bereich, um mich zu beruhigen, und bin auf dem Weg zusammengebrochen und in Ohnmacht gefallen“, erzählt Xenia.

Schnell sind ihre Freunde für sie da und versorgen sie mit Wasser und seelischer Unterstützung. Hoffentlich passiert sowas nicht nochmal!