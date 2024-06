Chiara Schoras: Stunden nach „Der Bozen-Krimi“ geht die Info rum

Der Donnerstagabend (27. Juni) gehörte ihr. Chiara Schoras, die als Kommissarin Sonja Schwarz in der ARD-Erfolgsserie „Der Bozen-Krimi: Die Todsünde“ überzeugte, hat nun allen Grund zum Feiern!

Dabei sicherte sich die ARD selbst mit einer Wiederholung den Sieg in der Primetime und zeigte der Konkurrenz, wo der Hammer hängt…

„Bozen-Krimi“ kommt er bei den Zuschauern an

Ein Baby, eine Leiche und ein Fall, der unter die Haut geht! In der malerischen Kulisse Südtirols fand Kommissarin Sonja Schwarz ein ausgesetztes Neugeborenes vor ihrer Tür. Der Beginn eines ihrer emotionalsten und rätselhaftesten Fälle. Die Entdeckung einer toten jungen Frau setzte eine Ermittlung in Gang, die das Bergpanorama in einen Ort des Verbrechens verwandelte.

Der „Bozen-Krimi“ ließ selbst den Thriller „The Da Vinci Code – Sakrileg“ auf Vox hinter sich und zog mit einem Marktanteil von 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und einer gesamten Zuschauerzahl von über 5 Millionen das Publikum in seinen Bann. Es war ein Triumph der Spannung und des Nervenkitzels, der die Zuschauer vor den Bildschirmen fesselte.

Wer die fesselnde Folge verpasst hat, muss nicht trauern: Die ARD-Mediathek steht bereit, um die Spannung nach Hause zu liefern. Dort ist „Die Todsünde“ kostenlos verfügbar und streamt direkt in die Wohnzimmer der Krimifans.