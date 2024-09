Boris Becker feiert Luxushochzeit – SO viel hat der Spaß gekostet

Die eigene Hochzeit stellt für den ein oder anderen Menschen einen der wichtigsten Tage des Lebens dar. Auch Boris Becker fieberte seiner großen Hochzeit an diesem Wochenende (13. bis 15. September) sicherlich voller Vorfreude entgegen.

Obwohl Boris Becker bereits zum dritten Mal heiratet, greift der ehemalige Tennisspieler tief in die Tasche. Denn seine Traumhochzeit in Italien soll einfach perfekt werden.

Boris Becker schwebt auf Wolke sieben

Lilian de Carvalho Monteiro heißt Boris Beckers Auserwählte. Im italienischen Portofino soll die Liebe des Paares nun endlich besiegelt werden. Eingeladen wurden die engsten Vertrauten, mit denen der Ex-Profisportler dieses Fest der Liebe feiern möchte. Doch das kleine italienische Dorf gilt als Anlaufpunkt der Superreichen und somit muss Becker für seine Feier ebenfalls tief in die Tasche greifen.

Bereits der Polterabend, der am Freitag (13. September) stattfand, hatte es wohl in sich. In das Promi-Restaurant „Puny“ soll Boris Becker Informationen des Senders RTL zufolge rund 100 Gäste eingeladen haben. Demnach soll allein dieser Abend um die 25.000 Euro gekostet haben.

Doch auch die eigentliche Hochzeitsfeier soll den Gästen der Sause für immer in Erinnerung bleiben. Für diesen ganz besonderen Tag hat Boris Becker ein ehemaliges Kloster aus dem 16. Jahrhundert gemietet. Die alte „Abbazia della Cervara“ auf dem Monte di Portofino bietet eine atemberaubende Kulisse.

RTL zufolge soll das Kloster nicht nur für den Hochzeitsabend herhalten, auch als Unterkunft für das Brautpaar und seine Gäste dient das alte Gemäuer. Die Kosten für das Rundumpaket liegen demnach bei etwa 300.000 Euro. Auch die Anreise von Becker und seiner Lilian in Portofino auf einer Luxus-Yacht wird nicht gerade preiswert gewesen sein.

Bei so hohen Kosten bleibt zu hoffen, dass der Abend für Boris Becker und seine Lilian unvergesslich wird. Die Rahmenbedingungen für diese Traumhochzeit hat der 56-Jährige auf jeden Fall geschaffen.