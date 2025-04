Premiere im Bierkönig: Jetzt darf es jeder wissen! „Wackelkontakt“-Star verkündet es selbst

Der Bierkönig auf Mallorca musste in diesem Jahr viele Verluste hinnehmen. Große Ballermann-Namen wie Rumbombe, Oli P. und natürlich allen voran Mia Julia sind ausgerechnet zum Erzrivalen in den Megapark gewechselt. Doch dafür kommt zum Opening (24. bis 27. April) ein neuer Superstar: Oimara.

Oimara, mit bürgerlichem Namen Beni Hafner, wird beim Mallorca-Opening seinen Hit „Wackelkontakt“ im Bierkönig spielen. Schon jetzt ist das Lied der absolute Ohrwurm 2025. Und nun hat der Künstler auch endlich verraten, wann genau er auf der großen Bühne am Ballermann stehen wird.

Bierkönig-Termin für Oimara steht fest

„Wär‘ ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den Siebzigern. I glüh gern vor, I gehe gern aus. Mir haut’s die Sicherungen raus“, diesen Text haben viele Partywütige schon an Karneval rauf und runter gesungen. Nun spielen die DJs auf Mallorca den Song auch fast in Dauerschleife.

Und schon länger steht fest, dass Oimara auch am Donnerstag (24. April) im Bierkönig den Hit zum ersten Mal live am Ballermann performen wird. Doch lange war nicht ganz klar, um wie viel Uhr die Fans den Auftritt erwarten können. Aber nun hat es der Künstler in der Instagram-Story der Mallorca-Diskothek selbst verkündet. „So gegen 22 Uhr werde ich auf die Bühne stolpern. Spiele dann 18-mal hintereinander ‚Wackelkontakt‘ und dazwischen meine schönsten Balladen.“

Fans sollten sich den Termin also besser vormerken, denn zum Opening wird es sicherlich wieder voll im Bierkönig. Bislang ist es der erste und einzige Auftritt am Ballerman, der für dieses Jahr geplant ist. Für Oimara wird es überhaupt die Premiere auf Mallorca. „Eigentlich bin ich ja nicht so der Ballermannkünstler“, sagte der 33-Jährige im Interview mit der „Mallorca Zeitung“. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden.