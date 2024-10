Bierkönig-Star ereilte kurzfristig die Nachricht – die Folgen waren nicht zu übersehen

Urlauber staunten am Samstagmorgen (26. Oktober) nicht schlecht. Denn pünktlich zum dritten Closing-Tag zeigte sich das Wetter auf Mallorca von seiner fiesesten Herbstseite. Kurzerhand blieb den Betreibern des Bierkönig keine andere Wahl, als die im Biergarten geplanten Künstler-Auftritte zu verlegen (hier erfährst du mehr dazu >>>).

Doch nicht nur Besucher, die sich schon in der ersten Reihe vor der Biergarten-Bühne ihren Platz gesichert hatten, ereilte die Nachricht kurzfristig. Auch dem „Layla“-Interpreten Schürze, der in Mallorcas Wohnzimmer seinen vorerst letzten Auftritt der Saison absolvieren wollte, blieb keine andere Wahl.

Bierkönig: Wetter durchkreuzt Closing-Pläne

Für Urlauber wurde das Unwetter schon am Flughafen von Mallorca zur Zerreißprobe. Am Airport in Palma kam es zu chaotischen Szenen, mussten Touristen gerade bei ihrer Anreise auf die Baleareninsel Geduld beweisen. Denn hier kam es vormittags kurzfristig zu Einschränkungen und Verspätungen (wir berichteten).

Die Folgen des Unwetters waren im Bierkönig am Samstagmittag (26. Oktober) kaum zu übersehen. Foto: Laura Merz/DER WESTEN

Aber auch im Bierkönig auf der Schinkenstraße bekamen Besucher die Folgen des Herbstwetters deutlich zu spüren. Denn schon beim ersten Auftritt des Tages musste umgeplant werden. Der Grund: In den Bierkönig hatte es hineingeregnet. Auch die Bühne des Biergartens blieb dabei nicht verschont, wie unsere Reporterin selbst vor Ort bemerkte. Das DJ-Pult war infolge mit einer blauen Plane abgedeckt worden, in der ersten Reihe waren die Tische nass. Im Eingangsbereich des Biergartens war der Boden geflutet worden, Warnschilder wurden für Besucher aufgestellt.

Bierkönig-Star Schürze deutlich: „Kriegen das nicht dicht“

Für Schürze als 12-Uhr-Act blieb das nicht ohne Folgen. Nachdem alles schon für den Auftritt des Ballermann-Stars vorbereitet gewesen war, musste das technische Equipment kurzfristig in den Neuen Bereich umgeräumt werden. Der „Bumsbar“-Sänger hatte zwar schon gegen 11 Uhr vom Umbau erfahren, dennoch konnte er erst mit 10-minütiger Verspätung die Bierkönig-Bühne besteigen. „Die kriegen das nicht komplett dicht“, wurde Schürze im Gespräch mit dieser Redaktion kurz nach seinem Auftritt deutlich.

Noch mehr News zum Bierkönig:

Doch er sah die Änderungen gelassen, denn der Stimmung soll das Unwetter keinen Abbruch getan haben. „Die Stimmung wurde von Lied zu Lied besser“, so Schürze. Und auch die Pressesprecherin des Bierkönig bestätigte relativ gelassen: „Es regnet hier halt immer mal wieder rein.“ Auch die weiteren Künstler, die bis zum Samstagnachmittag im Biergarten auftreten sollten, mussten auf die Bühne im Neuen Bereich umziehen. Wie es am Sonntag (27. Oktober) aussehen wird, werde ad hoc entschieden. Denn auch für den letzten Closing-Tag ist bis zum Vormittag Unwetter angesagt.