Was war es für ein Abend im Volksparkstadion in Hamburg. Weltstar Beyoncé heizt den Zuschauern mit ihrem ausgefallenen Bühnenprogramm und ihrer Energie ein. Rund 50.000 Fans kommen am Mittwochabend (21. Juni 2023) zusammen, um ihr Idol live zu sehen und zu ihren Songs abzufeiern.

Fünf Jahre ist es her, dass Queen B wieder in Deutschland zu sehen ist. Insgesamt drei Konzerte spielt der 41-jährige Mega-Star in Deutschland. Neben Köln und Hamburg steht als letzter Stopp am kommenden Samstag (24. Juni) noch Frankfurt am Main auf der Agenda. In der Hansestadt hatte Beyoncé tatkräftige Unterstützung von einer ganz besonderen Person, die sich am Mittwochabend unter das Volk gemischt hat.

Beyoncé in Hamburg: ER ist auch dabei

Das Konzert in Hamburg war binnen Sekunden ausverkauft und brachte sogar die Server dabei zum Absturz. Diejenigen, die demnach eine begehrte Eintrittskarte ergattern konnten, durften sich doppelt freuen. Unter dem Publikum mischten sich auch einige Promis: Von Shirin David, über Sharon Battiste, bis hin zu Model Toni Garn.

Doch über einen Anwesenden dürfte sich das Publikum besonders gefreut haben. Denn zwischen den Rängen tummelt sich kein Geringerer als Rapper und Ehemann von Beyoncé – Jay-Z. Er unterstützt seine Frau die ganze Tour über und reist mit ihr quer durch die Welt. Das muss Liebe sein!

Ehemann Jay-Z tummelt sich auch unter den Zuschauern in Hamburg und unterstützt sein Frau. (private Aufnahme) Foto: Privat

Fans sind hin und weg

Das jahrelange Warten auf eine Rückkehr von Queen B hat sich anscheinend gelohnt. Die Fans sind hin und weg von dem Abend im Volksparkstadion und lassen ihrer Begeisterung in den sozialen Medien freien Lauf:

„Ich denke, der Auftritt von Beyoncé in Hamburg war das beeindruckendste Popkonzert meines Lebens.“

„Kann nicht schlafen, hat mich so aus den Socken gehauen, Wahnsinn!“

„Es war wirklich großartig. Sie hat die beste Show der Welt.“

