„Bergdoktor“-Star Hans Sigl wird deutlich: „Jeder weiß es“

Vom 6. bis zum 9. Juni wird es wichtig: Dann nämlich ist Europawahl. In allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union werden dann die neuen Abgeordneten des Europäischen Parlaments gewählt. In Deutschland findet die Wahl in diesem Jahr am 9. Juni statt. Ein wichtiger Tag, auch für ZDF-„Bergdoktor“-Star Hans Sigl.

Der machte nun auf seinem Instagram-Account auf die Relevanz der Thematik aufmerksam und fand dazu stringente Worte. Dort heißt es nämlich vom „Bergdoktor“-Hauptdarsteller: „Es ist (im Prinzip) ganz einfach. Und es wissen alle. Jeder weiß es. Du weißt es. Alle. Man wählt keine gesichert rechtsextreme Partei. Punkt. Man sympathisiert auch nicht mit dem Gedankengut. Und es gibt auch kein Ja, aber… Insofern. Geht wählen am 9.6.“

„Bergdoktor“-Star Hans Sigl animiert zum Wählen

Erschreckend bloß, dass der gut gemeinte Ansatz in den Kommentaren direkt von einer gewissen Seite kritisiert wurde. „Was eine blöde Aussage“, heißt es da beispielsweise. Oder: „Was muss denn noch alles geschehen, Herr Sigl??!!“ Und das sind noch die freundlichen Kommentare.

Es zeigt wieder einmal, welch Diskussionskultur mittlerweile in den sozialen Medien an den Tag gelegt wird. Bleibt nur zu hoffen, dass sich Hans Sigl die Kommentare nicht zu Herzen nimmt. Schließlich gibt es auch reichlich Zuspruch für die Aussagen des Schauspielers. „Danke für die klaren Worte. Gegen Verdummung, Hass und Hetze im Internet“, heißt es in den Instagram-Kommentaren beispielsweise. Oder: „Habe auch schon gewählt und es ist für mich ganz wichtig und ein großes Bedürfnis und auch Glück, dies tun zu dürfen/können.“

Während ein weiterer ergänzt: „Klasse Beitrag! Habe auch schon gewählt, es war wahrscheinlich noch nie so wichtig wie jetzt!“ Oder: „Ich find das so gut, für deine diverse Zielgruppe so klare Worte zu haben. Danke dafür!“