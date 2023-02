„Der Bergdoktor“-Staffelfinale: Martin Gruber schließt seine Praxis – „Keine Zukunft“

Bedeutet das etwa das Ende von „Der Bergdoktor“? Am 23. Februar ist der Tag, den Fans von Hans Sigl alias Martin Gruber am liebsten in weite Ferne schieben würden, wohl gekommen: Das Finale der aktuellen Staffel steht an – und es könnte wohl kaum dramatischer sein…

Bereits in den vorherigen Folgen kündigte sich an, dass es einen Umbruch geben wird. Nachdem Martins Bruder Hans von der damaligen Affäre zwischen dem Mediziner und Hans‘ verstorbener Partnerin Sonja erfuhr, hing der Haussegen endgültig schief. Doch ob Martin sein Vorhaben, Ellmau zu verlassen, tatsächlich durchzieht?

Der Bergdoktor hat keine andere Wahl

Sieht ganz danach aus. Nachdem der Arzt seine Praxisgehilfin Linn eingeweiht hatte, gab er auch Lilly und Mutter Lisbeth Bescheid: Er möchte zu seiner Ex Franziska und dem gemeinsamen Sohn nach New York reisen – und dort auch für längere Zeit bleiben. „Ich muss. Das mit dem Hans und mir, das hat keine Zukunft. […] Wir brauchen Abstand und Zeit“, rechtfertigte Martin seine Entscheidung.

Zwischen den Brüdern kam es gar nicht erst zu einer anständigen Verabschiedung – zu groß ist offenbar noch Hans‘ Wut auf seinen Bruder Martin. Dieser brachte stattdessen vor der Fahrt zum Flughafen noch ein „Vorübergehend geschlossen“-Schild an der Tür zu seiner Praxis an.

Lisbeth leidet unter dem Streit der Brüder

Eine hat unter dem Streit der beiden Brüder allerdings besonders zu leiden: Mutter Lisbeth auf dem Gruberhof. Mit Tränen in den Augen ließ sie ihren ältesten Sohn davon ziehen – kurz darauf bricht das Familienoberhaupt in der Küche zusammen. Die Seniorin musste sofort ins Krankenhaus gebracht und ins künstliche Koma versetzt werden. Martin bekommt von alldem nichts mit, weil er bereits in den Flieger gestiegen war.

Ein letzter Blick auf sein Smartphone und die zahlreichen verpassten Anrufe seiner Liebsten ließen den Bergdoktor dann aber nicht lange zögern: In Windeseile machte er sich auf den Weg zurück nach Ellmau in die Klinik. Dort war dann der ganze Streit vergessen: Vereint mit seinem Bruder Hans saßen die beiden Männer am Krankenbett. „Mama, wir sind da, hörst du? Beide“, versicherte Martin.

Kommt Lisbeth wieder auf die Beine?

Mit ihrer Auseinandersetzung gefährdeten Bergdoktor Martin und sein Bruder Hans also nicht nur die Harmonie auf dem Gruberhof, sondern auch die Gesundheit ihrer Mutter. Ob Lisbeth jemals wieder ihre Augen öffnen wird, und wie es generell weitergehen wird – um diese Fragen zu klären, müssen sich die Zuschauer wohl bis zur kommenden Staffel gedulden. Diese soll voraussichtlich aber leider erst im Januar 2024 starten!