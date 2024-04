Ben Zucker räumt mit Gerüchten auf – „War mir nie klar“

Er ist eine wahre Größe in der Schlagerbranche und mit seiner Reibeisenstimme deutschlandweit bekannt. Ben Zucker verzauberte mit seiner Debüt-Single „Na und?!“ Jung und Alt und ist seitdem auf den Bühnen des Landes zu Hause.

Doch auch das Privatleben der Schlagerikone scheint nicht zu kurz zu kommen. Seit dem Jahr 2020 ist Ben Zucker mit Freundin Suzann Jetzkus liiert. In letzter Zeit machten jedoch wilde Spekulationen um den Beziehungsstatus des Musikers die Runde. Nun spricht Ben Zucker endlich Klartext.

Ben Zucker schafft Klarheit

Am 12. April war Ben Zucker Gast der MDR-Talkshow Riverboat und adressierte erstmalig die Liebesgerüchte um Freundin Suzann Jetzkus. In den Medien kursierten Spekulationen darüber, dass sich das Paar zunächst verlobte, dann trennte und in diesem Jahr wieder zusammenkam. Vor laufenden Kameras stellt die Schlagerikone nun jedoch klar: „Wir sind nicht verlobt.“

Ben Zucker zeigt sich zudem erstaunt über das große Interesse der Presse an seinem Beziehungsstatus. Der Musiker berichtet: „Mir war ja nie klar, dass eine Zeitung kommt, die sich dafür interessiert, ob ich eine Freundin habe.“

Die mediale Berichterstattung betrachtet Ben Zucker versöhnlich und betont: „Wir kennen das Game ja, mal gewinnt die Zeitung und mal gewinnen wir. Und jetzt war ich halt einmal kurz daneben.“ Der Sänger möchte den Rummel um sein Beziehungsleben minimieren und erzählt: „Ich will eigentlich nur auf die Musik reduziert werden. Ich bin einfach nur ein Musiker, der Musik macht.“ Glücklich sei die Schlagerikone mit seiner Suzann dennoch.

Vom Liebesglück des Schlagerstars können sich Fans auch in seinem aktuellem Musikvideo „Wir sind immer noch hier“ überzeugen. Die Aufnahmen, die im Video gezeigt werden, hat das Paar nämlich während eines gemeinsamen Urlaubs in Tokio gefilmt.