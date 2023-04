„Beautiful Disaster“: Dylan Sprouse lüftet Geheimnis um Sex-Szenen – „Sollte es an jedem Set geben“

Fans von „Fifty Shades of Grey“ und der „After“-Reihe aufgepasst! Mit „Beautiful Disaster“ startet am Donnerstag (6. April) eine weitere Romanverfilmung in den Kinos, die ebenfalls eine aufregende Kombination aus emotionalem Drama und fesselnder Erotik bietet. In den Hauptrollen sind Virginia Gardner und Dylan Sprouse zu sehen.

Im Interview mit dieser Redaktion spricht Dylan Sprouse über die pikanten „Beautiful Disaster“-Dreharbeiten, welch enormen Einfluss der knallharte Trainingsplan auf sein Privatleben genommen hat und verrät, was er selbst von einem Remake von „Hotel Zack & Cody“ halten würde.

Kino-Zuschauer dürfen sich auf sexy Szenen freuen – so lief es am Set ab

Redaktion: Lieber Dylan, in „Beautiful Disaster“ lässt sich deine Figur Travis Maddox auf eine interessante Wette ein. Wenn er seinen nächsten Kampf verliert, muss er einen Monat lang auf Sex verzichten. Wenn er gewinnt, muss Abby einen Monat lang mit ihm zusammenleben. Wärst du an Travis‘ Stelle auf diese Wette eingegangen?

Dylan Sprouse: Er scheint ein ziemlich selbstbewusster Typ zu sein. Ich glaube, er war ziemlich von sich eingenommen, als er diese Wette einging, aber er hat auch die Fähigkeiten, sie zu erfüllen. Ja, ich denke, das würde ich wahrscheinlich tun.

Auf dem Bildschirm wirken eure intimen Szenen sehr leidenschaftlich, aber wie war es am Set? War es für dich und Virginia Gardner unangenehm, die Sex-Szenen zu drehen?

Nein, nein, überhaupt nicht. Das liegt zum Teil daran, wie talentiert unsere Intimitätskoordinatorin war. Das ist eine Art Industriestandard, den es meiner Meinung nach an jedem Set geben sollte. Unsere Intimitätskoordinatorin war rund um die Uhr am Set. Außerdem sind Virginia und ich Profis und machen das schon lange. Was die Chemie angeht, haben wir zum Beispiel den gleichen Sinn für Humor. Wir sind gute Freunde.

Du hast bereits gesagt, dass du gerne wieder mit ihr zusammenarbeiten würdest und im Abspann habt ihr eine „Beautiful Wedding“ angekündigt. Wird es also einen zweiten Teil geben?

Es wird tatsächlich einen zweiten Teil geben. Wir haben den Film schon gedreht. Er ist komplett abgefilmt, er ist noch in der Postproduktion. Ich denke, die Fans des ersten Films und des Buchs können sich darauf freuen.

Kannst du sagen, wann er herauskommt oder ist das streng geheim?

Ehrlich gesagt ist es nicht streng geheim, nur weiß ich es selbst noch nicht. Sie haben es mir nicht gesagt, also habe ich keine Ahnung.

„Beautiful Disaster“ startet am 6. April in den Kinos. Foto: IMAGO / Everett Collection

„Beautiful Disaster“: Das hat sich Dylan Sprouse von Travis Maddox abgeguckt

Eine Szene zwischen euch, über die ich wirklich gelacht habe, war, als Abby Travis‘ Social-Media-Profil ausgecheckt hat, während er direkt hinter ihr saß. Ist dir so etwas schon einmal passiert?

Ich bekomme oft mit, wie Leute, die mich erkannt haben, versuchen herauszufinden, ob es sich um mich oder meinen Bruder handelt, also schauen sie auf ihrem Handy nach, um zu vergleichen, was ich immer irgendwie albern finde. Ja, diese Art von Interaktion habe ich mitbekommen.

Reagierst du dann genauso wie Travis?

Wenn ich es mitbekomme und sie mich ansehen, winke ich normalerweise nur höflich. Und das reicht meist, damit sie den Mut aufbringen, nachzufragen.

Was magst du an Travis und was magst du überhaupt nicht an ihm?

Travis ist ein bisschen schroff und kann hart sein, aber ich denke auch, dass er in Bezug auf seine Darstellung im Film und die Art und Weise, wie wir seinen Charakter ausgearbeitet haben, ziemlich ehrlich ist. Er sagt so gut wie immer: ‚Das bin ich, nimm es oder lass es.‘ Er wird sich für niemanden ändern, was ich in einer Gesellschaft, die viele Dinge über sich selbst verbirgt oder das Bedürfnis hat, sie zu verbergen, als sehr erleichternd empfinde. Er ist einfach ein Typ, der weiß, wer er ist und was er mag, und er drängt es den Leuten nicht auf.

Ist das etwas, womit du dich identifizieren kannst?

Ich denke, in dieser Hinsicht gibt es einige Dinge, die sich definitiv mit mir decken, aber sie äußern sich auf eine ganz andere Weise. Ich bin definitiv kein so großer Kämpfer wie er. (lacht)

Dafür hast du jedoch viel trainiert! Für die Boxszenen musstest du vier Stunden am Tag trainieren. Wie lange hat dieser Prozess gedauert?

Wir haben vorher ein bisschen in Los Angeles trainiert und etwa zwei Monate lang Stunt-Training gemacht, bevor es losging. Als ich in Bulgarien ankam, hatten wir einen Monat Vorproduktion, und dann ging es los mit dem vierstündigen Training pro Tag. Es war also eine ganze Menge, aber es war die erste Rolle, bei der ich das tun musste. Und ich sah es als eine witzige Herausforderung, mich in dieser Hinsicht zu testen. Jetzt, wo ich all das erlebt habe, glaube ich, dass ich ein wenig von Travis‘ Trainingsroutine mit nach Hause genommen habe. Jetzt habe ich mir auch ein Fitnessstudio zu Hause eingerichtet.

Im Fernsehen scheinen Remakes von alten Serien immer beliebter zu werden. Wären du und Cole also offen für ein Reboot von „Hotel Zack & Cody“?

Das ist eine Frage, die uns schon öfter gestellt wurde. (lacht) Ich weiß es nicht. Ich denke, es hängt wirklich vom Inhalt ab. Unsere Film- und Fernsehindustrie ist irgendwie besessen von Remakes, aber manchmal finde ich, dass der Grund, warum Dinge so stark in unseren Köpfen leben und so gut sind, der ist, dass sie nicht neu gemacht wurden – weil sie wie ein perfekter Screenshot dieser Zeit sind. Ich würde sagen, ich bin zurückhaltend, es sei denn, es wäre wirklich gut, das gleiche Team wäre wieder da und alle würden es so machen, wie es damals war. Ich habe keine Ahnung, aber ich bezweifle es, und ich neige zu: nein. (lacht)

„Beautiful Disaster“ ist seit dem 6. April 2023 in allen Kinos zu sehen.