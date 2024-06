Beatrice Egli holt kleine Mädchen auf die Bühne – was folgt, geht direkt ins Herz

Sie ist ein heller Stern am Schlagerhimmel und überzeugt Jung und Alt mit ihren einprägsamen Songs und ihrer Lebensfreude. Beatrice Egli gewann im Jahr 2013 die zehnte Staffel der RTL-Show „DSDS“ und ist seitdem auf der Überholspur unterwegs.

Mit ihrer Band tourt Beatrice Egli momentan umher und bringt mit ihrem “Volles Risiko”-Programm die Herzen der Schlagerfans zum Schmelzen. Während ihres letzten Auftritts fiel der 35-Jährigen jedoch plötzlich etwas ins Auge und die Sängerin zögerte keine Sekunde.

Beatrice Egli kann es nicht unkommentiert lassen

Auf der Bühne fühlt sich Beatrice Egli pudelwohl, während ihrer Auftritte scheint die Musikerin voll und ganz in ihrem Element zu sein. Nun teilte die Sängerin ein Video auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 567.000 Menschen folgen, das an Niedlichkeit wohl kaum zu übertreffen ist. Egli hat nämlich drei ihrer jüngsten Zuschauer an dem Konzertabend zu sich auf die Bühne eingeladen. Die drei kleinen Mädchen stehen schüchtern neben dem Schlagerstar.

Als Beatrice Egli das kleinste Mädchen nach ihrem Alter fragt, entgegnet die kleine Konzertbesucherin: „Sieben!“ Daraufhin fragt die Sängerin, wer von den an diesem Abend anwesenden Zuschauern am ältesten sei. Nach kurzem Zögern meldet sich Elfride zu Wort, die Konzertbesucherin ist stolze 86 Jahre alt.

Beatrice Egli freut sich über die Altersspanne, die bei ihren Konzerten vertreten ist. Die Sängerin nutzt die Gelegenheit für eine Ansprache und schwärmt: „Und das liebe ich an meiner Musik. Dass von sieben bis 86 alle gemeinsam feiern können. Und das zeigt einfach dass Musik vereint und dass wir zusammen gehören und Spaß haben können, egal wie jung oder alt wir sind. Eins ist klar: Schlager, das ist das Alter. Das ist unser Alter. Und das sollten wir in jeder Lebenslage feiern.“ Die Zuschauer stimmen Egli mit tosendem Beifall zu.

Fans geraten ins Schwärmen

Die Fans von Beatrice Egli wissen ihre herzliche und authentische Art stets zu schätzen. Unter dem Instagram-Video der Sängerin geraten die Fans regelrecht ins Schwärmen. Die Follower des „DSDS“-Stars schreiben:

„Dieses Video ist so süß. Du bist nicht nur schön, deine Seele ist auch wunderschön. Und die Musik ist wirklich zeitlos.“

„Gerade das ist ja das wundervolle am Schlager. Er verbindet Menschen, egal welchen Alters.“

„Es ist jedes Mal so schön zusehen! Das geht mein Herz richtig auf.“

„Wie glücklich Menschen sein können, sieht man an den vielen glitzernden Augen der Kinder und allen anderen.“

„Du hast eben die Gabe jeden, egal wie alt, zu verzaubern.“

Die Konzerte von Beatrice Egli sind für ihre Fans immer wieder unvergesslich.

Auch in Zukunft wird Beatrice Egli mit ihren Songs wohl jede Altersgruppe begeistern können.