Beatrice Egli: Ihre Worte lassen aufhorchen – „Bin wirklich traurig“

Seit 2013 ist Beatrice Egli nicht mehr aus dem Musikbusiness wegzudenken. Damals gewann sie die zehnte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), startete danach als Schlagersängerin vollends durch.

Und auch jetzt – elf Jahre später – lockt die gebürtige Schweizerin noch zahlreiche Fans zu ihren Konzerten. Immer gut gelaunt und voller positiver Energie. Umso überraschender sind diese Worte von Beatrice Egli.

In einem neuen Beitrag wirkt sie betrübt und aufgewühlt.

Beatrice Egli aufgewühlt nach Konzert

Am Freitag (24. Mai) stand Beatrice Egli in der Erfurter Messehalle im Rahmen ihrer „Volles Risiko Tour“ auf der Bühne. Nach dem Gig wandte sich die Sängerin an ihre Instagram-Follower und sagte: „Jetzt noch ein bisschen Rede-Story von mir, weil ich einfach noch mal sagen will, ich bin ein bisschen traurig“, beginnt die 35-Jährige ihre Worte. Danach erklärt sie, weshalb sie gerade ein bisschen melancholisch ist.

„Es sind wirklich die letzten Shows jetzt und dann ist die Volles Risiko Tour zu Ende. Und damit auch der musikalische Neuanfang live abgeschlossen. Viele Emotionen, aber überwiegend vor allem liebevolle, dankbare und so erfüllte. Aber auch ein bisschen traurig, dass es jetzt bald vorbei ist. Danke an alle, die da waren“, so der Schlagerstar weiter.

Mehr zu Beatrice Egli:

Am Samstag (25. Mai) und Montag (27. Mai) gibt Beatrice Egli ihre letzten beiden Konzerte in München, danach steht sie erst wieder ab dem 27. Juli für diverse andere Auftritte auf der Bühne. Warum ihr aber besonders diese Tour so viel bedeutet, dürfte einigen Fans klar sein. Die Sängerin wagte mit ihrem Album „Balance“ im vergangenen Jahr einen musikalischen Neuanfang, arbeitete mit neuen Produzenten und Songwritern zusammen und setzte damit – getreu dem Motto ihrer Tour – auf volles Risiko.

Doch das zahlte sich aus. Nicht nur musste ihre Tour aufgrund der hohen Nachfragen um vier weitere Termine erweitert werden, auch landete Beatrice Egli mit ihren neuen Songs auf Platz 1 der Albumcharts.