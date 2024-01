Beatrice Egli überrascht „oben ohne“ – ihre Fans reagieren eindeutig

Viele Stars und Sternchen machen sich einen enormen Druck, in der Öffentlichkeit perfekt aussehen zu müssen. Da wird hier mal ein bisschen Make-up nachgelegt, da das Kleid gerichtet. Und dann gibt es Promis, die auch mal ihre andere, eher unperfekte Seite zeigen. So ein Star ist auch Beatrice Egli.

Die Schlagersängerin postete im Netz jetzt ein Video von sich, in dem sie von Glamour weit entfernt ist.

Beatrice Egli „oben ohne“

Zumindest zu Beginn des Videos: Zu sehen ist Beatrice Egli „oben ohne“ – also komplett ungeschminkt. Die Haare hochgesteckt, das Lächeln aber nicht weniger sichtbar präsentiert sie ihren rund 535.000 Instagram-Followern die blanke Wahrheit.

In einer weiteren Sequenz sieht man die gebürtige Schweizerin einen Schritt weiter: Das Gesicht immer noch Make-up-frei, die Haare dafür gestylt. Nur wenige Sekunden später folgt eine dritte Sequenz, in der Beatrice Egli das End-Resultat präsentiert: Komplett geschminkt und gut gelaunt, so wie man die Sängerin von der Bühne her kennt.

Ihre Fans feiern die einstige DSDS-Gewinnerin von 2013 für ihren Mut, sich mal anders zu zeigen. So schreibt ein Fan zum Video: „Wie schön du bist!“, ein anderer: „Du siehst auch ungeschminkt, einfach nur toll aus.“ Und noch jemand wünscht sich gar einen dauerhaften Make-up-freien Look bei ihr: „Schminke weglassen, das sieht viel schöner aus.“

So fix, wie Beatrice Egli in dem Video von null auf fast hundert fertig gestylt ist, so schnell würde sie im wahren Leben auch gerne ausgehfertig sein. Denn zum Clip schreibt sie: „Happy Sunday! Wenns doch nur immer so schnell gehen würde mit dem Fertigmachen…“

Dass die Künstlerin normalerweise für ihre Schmink-Routine länger braucht, hat sie vor einigen Jahren bereits in einem Interview ausgeplaudert. Damals sagte sie zur „Bild“: „Sollte ich mir aber Zeit lassen, mache ich alles ganz in Ruhe. Yoga, duschen, schminken, frühstücken – das kann dann schon so zwei Stunden dauern.“