Beatrice Egli lässt Haut durchblitzen – ihre Fans beißen an

Beatrice Egli (36) zählt zu den gefeiertsten Schlagerstars dieses Landes, brachte frischen Wind in die Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ und bleibt trotz all ihres Erfolgs stets bodenständig. In den letzten Jahren hat sie mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrem Charme die Herzen ihrer Fans im Sturm erobert. Selbstverständlich weiß der Schlager-Star, was er an seinen Fans hat. So haben sie einen großen Anteil an ihrem glorreichen Erfolgsweg.

Deshalb nimmt sie sich oft besonders viel Zeit und richtet sich sehr häufig an ihre Follower auf Instagram. Kein Beitrag ist wie der andere – vom sonnigen Urlaubsgruß, über Einblicke in ihr Abendoutfit bis hin zum Achtsamkeitstutorial ist alles dabei! Aktuell jedoch bringt sie ihre Follower mit einem besonders pikanten Schnappschuss in Wallung.

Beatrice Egli zeigt sich ganz natürlich

Lässig mit einem verführerischen Lächeln posiert Beatrice in einem grauen Bademantel und zeigt vereinzelt nackte Haut. Dabei fällt auf: Die Schweizerin zeigt sich ganz natürlich, ohne gestyles Haar. Ihre hellerstrahlenden blonden Haaren fallen ihr wild ins Gesicht.

Aktuell scheint sich Beatrice etwas Entspannung und Wellness zu gönnen. Bei ihrer Fotobeschreibung richtet sie sich wie gewohnt sehr nah und authentisch an ihre Fans: „Wer findet noch, dass Bademäntel der Inbegriff von Gemütlichkeit sind?“ Zudem wünscht die ehemalige DSDS-Gewinnerin ihren Followern einen angenehmen Wochenstart.

Wie immer hat Beatrice Egli mit diesem Beitrag voll ins Schwarze getroffen. Ihre Fans sind begeistert von der besonderen Inszenierung und überschütten sie mit überwältigenden Kommentaren. Doch es ist nicht nur die Männerwelt, die auf sie reagiert! Auch zahlreiche Damen sind von Beatrices Natürlichkeit und ihrem Lächeln fasziniert.

Beatrice Egli: Ihre Fans flippen aus

Hier ein kleiner Auszug der User-Kommentare:

„Wow! Wunderschönes Foto von dir und hübsches Outfit, meine liebe Freundin Beatrice.“

„Wunderschön bist du.“

„Das wünsche ich dir auch, liebe Beatrice! Ich hätte gerne ein Autogramm von dir!“

„Dieser Bademantel ist in sich nochmal sexy gekräuselt. Das ist doch Absicht!“

„Finde ich super, so schön zum Reinkuscheln. Dir auch eine schöne Woche!“

„So ein schönes Bild! Ich finde Bademäntel mega bequem!“

„Wow, du siehst fantastisch aus!“

Schließlich beweist Beatrice einmal mehr, dass sie genau weiß, wie sie ihre Fans begeistern kann. Eines ist nahezu sicher: Auch in Zukunft dürfen sich ihre Anhänger auf eine Vielzahl spannender Instagram-Beiträge freuen.