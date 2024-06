Beatrice Egli macht keinen Hehl draus – DAS darf jetzt jeder wissen

Ganz Deutschland ist spätestens seitdem 5:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland im EM-Fieber. Der Traum von dem Sieg im eigenen Land lebt wieder. Auch Schlagerstar Beatrice Egli drückte am Freitag (14. Juni) dem DFB-Team vor Anstoß fleißig die Daumen.

Nach Schottland muss es Deutschland auch noch mit Ungarn und der Schweiz in der Gruppe A aufnehmen. Im letzten und womöglich entscheidenden Gruppenspiel trifft Deutschland auf die Schweiz (23. Juni) – dem Heimatland von Beatrice Egli. Auf Instagram hat die 35-Jährige nun klar Stellung bezogen, wem sie beim direkten Duell die Treue hält.

Beatrice Eglis Herz schlägt für DIESE Mannschaft

Seitdem Beatrice Egli 2013 die DSDS-Bühne mit ihrem strahlenden Lächeln und ihrer Leidenschaft für den Schlager für sich einnehmen konnte, ist sie eine feste Größe in der Schlager-Szene. Ihre Texte sind auf Deutsch und viele Fans könnten auch fast schon vergessen haben, dass Egli aber eine waschechte Schweizerin ist – und das mit Leib und Seele.

+++ Deutschland – Schottland: Tor-Gala zum EM Auftakt! +++

Denn obwohl die Sängerin in Deutschland ihren großen Durchbruch hatte, hat sie ihre Heimat nie verlassen und in der Schweiz weiterhin ihren Wohnsitz. Demensprechend ist auch ganz klar, für wen ihr Herz bei der Partie Deutschland – Schweiz schlägt: „Ich bin total aufgeregt und heute natürlich für Deutschland, aber in der Gruppe gegen die Schweiz, ist ja klar: Da bin ich natürlich für die Schweiz“, stellt die Frohnatur im DFB-Trikot am Freitag in ihrer Instagram-Story vor dem EM-Auftakt klar.

In allen anderen Partien fiebert die Musikerin natürlich auch bei den Deutschland-Spielen mit. Und wenn Beatrice Egli ganz viel Glück hat, dann schaffen es beide Mannschaften in die K.O.-Phase, denn die zwei besten Teams aus einer Gruppe und sogar noch die besten Drittplatzierten kommen weiter. Wenn es ganz perfekt läuft, dann könnte die Nagelsmann-Elf sogar erst im Finale wieder auf die „Nati“ stoßen.