„Bauer sucht Frau“-Paar außer sich: Als es IHN im Heu entdeckt

In der achten Folge von ,,Bauer sucht Frau“ am Montagabend (18. November) um 20.15 bei RTL geht es heiß her! Beim Date zwischen ,,Bauer sucht Mann“ Heino und seinem Markus soll dem Auserwähltem die Hofarbeit nähergebracht werden. Voller Tatendrang stürzt sich Markus in seine erste Aufgabe – dem Heuaufschichten. Doch anstatt gemeinsam zu arbeiten, veranstalten die beiden eine unterhaltsame Heuschlacht.

Als sie dann doch fleißig mit der Arbeit loslegen und fertig sind, entdecken sie im Stroh eine kleine Babykatze. Gemeinsam wollen sie der Kitte einen Namen geben. Heino muss erst einmal überprüfen, ob es dich dabei um ein Männchen oder ein Weibchen handelt. Dabei sorgt er für einen Lacher! ,,Wir können mal eben abchecken, ob es ein Er oder eine Sie ist. Das ist ein Junge, weil da sind die Bommels“, beschreibt er das Geschlecht des Katers und verweist dabei auf die Hoden. Den perfekten Namen für den Kleinen haben sie dann auch gleich gefunden. Sie können sich vor Lachen nicht mehr einkriegen: ,,Nehmen wir doch Bommel mit den Bommels!“

,,Bauer sucht Frau“: Markus der Emuflüsterer

Im weiteren Verlauf seines Arbeitstages soll es Markus noch mit den Emus zu tun bekommen. Dabei fällt ihm das Unfassbare auf. Ein Emu hat sich durch eine Öffnung durch den Zaun davon geschlichen. Ob die beiden Männer ihn wiederfinden können? Der Emu erkundet derweil den gesamten Hof.

Das Herz des Wandervogels hat Markus schon einmal erobert. Schnurstracks folgt er ihm anschließend zurück in den Stall. Auf dem Hof hat der Kandidat schon einmal alles im Griff. Aber wie sieht es beim Buhlen um Heinos Herz aus?

Eins darf man schon einmal verraten: Zwischen den beiden intensivieren sich auf jeden Fall ihre Emotionen. Fragt sich nur, welche Art von Gefühlen dabei eine Rolle spielen. Und wie geht es mit den anderen Bauern und ihren Herzensdamen weiter? Die genaue Auflösung könnt ihr heute Abend bei RTL um 20.15 sehen. ,,Bauer sucht Frau“-Fans, die am Montagabend verhindert sind, müssen nicht enttäuscht sein! So können sie bequem die gesamte Folge jederzeit auf RTL+ streamen.