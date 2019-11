„Bauer sucht Frau“ (RTL): Bauer macht krasse Ankündigung – plötzlich ändert sich sein Leben

Das kam doch sehr unverhofft! Was sich einige Bauern bei „Bauer sucht Frau“ (RTL) alles einfallen lassen, um ihre Anwärterinnen entweder zu halten oder loszuwerden, scheint wohl neuer Hof-Trend zu sein. Bestes Beispiel: Macho-Bauer Michael aus Franken.

Der 30-jährige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer bringt jetzt eine Aktion, die für alle Beteiligten am Hof für ordentlich Verwirrung sorgt. Allen voran für die Frauen, die das Herz des RTL-Landwirts erobern wollen. Aber Michael hat nur einen Gedanken.

„Bauer sucht Frau“: RTL-Landwirt macht große Ankündigung auf Hof

Bauer Michael gilt als Herzensbrecher. Foto: TVNOW / Guido Engels

Angefangen hat alles vergangene Woche. Da servierte Michael seinen Besuch Carina eiskalt ab. Sie musste vorzeitig nach Hause fahren, Mitstreiterin Conny durfte bleiben. Dumm nur, dass bei dieser Entscheidung noch nicht das letzte Wort gesprochen war.

Denn jetzt kommt raus: Michael will Carina zurück!

Was ist mit Conny?

Und was ist mit Conny? Die hat immerhin schon Gefühle für den Herzensbrecher, wie Michael auch genannt wird, entwickelt. Michael denkt dagegen immer nur an Carina, sagt das seiner mittlerweile zweiten Wahl auch. Was für ein Liebes-Chaos!

------------------------------------

• Mehr Themen:

+++ „Bauer sucht Frau“: Schon wieder! Doppelter Gesetzesverstoß bei RTL-Kuppelshow +++

+++ „Bauer sucht Frau“: Illegal! DIESE Szenen hätten nie gezeigt werden sollen +++

+++ „Bauer sucht Frau“ (RTL): Kandidatin entdeckt Verstörendes an ihrem Bauern – sie muss sofort handeln +++

-------------------------------------

„Ich bin geschockt“

„Was soll ich sagen, ich bin geschockt“, so Conny. Doch für Michael steht fest, er will nur noch um Carina kämpfen. Denn sie ist es, die er liebt.

Jetzt hofft der „Bauer sucht Frau“-Star, dass Carina ihm verzeiht und teilt ihr per Video-Chat mit: „Ich habe dir was zu sagen. Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich habe das auch der Conny mitgeteilt, dass ich nur an dich gedacht habe. Ich sie schon heimgeschickt und ich denke nur an dich.“

---------------------------------------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

das TV-Format wird seit 2005 bei RTL ausgestrahlt

Inka Bause ist die Moderatorin

Sie verkuppelt einsame Landwirte

„Bauer sucht Frau“ hat bereits zahlreiche Paare zusammengebracht

Es gibt bereits 15. Staffeln von „Bauer sucht Frau“

---------------------------------------------

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Carina ist zurück

Sooo euphorisch ist Carina jetzt nicht. Schließlich muss sie sich erst sicher sein, dass es Michael diesmal auch ernst meint. Micha: „Ich bin mir ganz sicher, ganz ganz sicher, dass ich dich möchte.“

Michael begrüßt seine Herzensdame Carina. Foto: TV now

Worte, die die Kandidatin endlich weich werden lassen. Sie reist zurück und will ihrem einstigen Herzensbrecher nun eine zweite Chance geben – und wird gleich mal mit einem riesigen Blumenstrauß überrascht.

Die Entscheidung bereuen? Von wegen! Michael: „Jetzt ist es traumhaft. Ich hoffe, der Traum endet nie.“ Tja, der einstige Macho-Micha ist jetzt eben zum echten Softie avanciert...

„Bauer sucht Frau“ läuft montags ab 201.15 Uhr bei RTL.