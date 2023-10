„Bauer sucht Frau“: Kandidat plötzlich verschwunden – jetzt spricht RTL

Verwirrung bei „Bauer sucht Frau International“! Eigentlich hatte RTL schon die neuen Kandidaten für die sechste Staffel bekanntgegeben. Unter anderem auch Teilnehmer Isidor aus Bosnien.

Doch plötzlich der Aufreger: Der „Bauer sucht Frau International“-Kandidat ist aus der Kuppelshow verschwunden und nicht länger ein Teil des Casts. RTL äußert sich nun dazu.

„Bauer sucht Frau“: Kandidat plötzlich verschwunden

„Bauer sucht Frau International“ ist ein Spin-off der RTL-Show, das es seit 2019 gibt und bei der Landwirte aus der ganzen Welt die Frau fürs Leben finden können. Am 3. Oktober wurden die neuen internationalen Bauern vorgestellt – auch Isidor.

+++ „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Iris Abel: „Manchmal führen wir auch Krieg“ +++

Er verbrachte seine Kindheit in Deutschland, hat zwei gescheiterte Ehen hinter sich und insgesamt drei Söhne. Mittlerweile lebt er wieder in seinem Geburtsland Bosnien-Herzegowina, dort allerdings ohne Frau. So stellte der Sender den Kandidaten zunächst vor.

Im TV wird Isidor allerdings nicht mehr so schnell eine Frau finden. Denn RTL hat ihn knallhart rausgeworfen! Was war passiert?

Der Sender äußert sich nun gegenüber dieser Redaktion dazu.

„Aufgrund von falschen Angaben des Kandidaten in seiner Bewerbung, haben wir ihn noch vor dem Hofwochendreh aus der Produktion genommen“, heißt es laut einer RTL-Sprecherin.

Weitere Themen für dich:

Ob es für Isidor einen Nachfolger bei „Bauer sucht Frau International“ geben wird, ist bislang noch nicht bekannt. Weitere Details will der Sender an dieser Stelle nicht verraten. Aktuell suchen noch neun Bauern in der sechsten Staffel eine Frau fürs Leben.