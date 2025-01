„Bauer sucht Frau“-Star verkündet plötzliches Liebes-Aus – Fans trauern

Böse Überraschung für alle „Bauer sucht Frau“-Fans! Die 19. Staffel des beliebten Kuppelformats hat den Zuschauern ein Traumpaar beschert, das nun völlig unerwartet getrennte Wege geht. Hans, der charmante Pferdewirtschaftsmeister, verkündete auf Instagram das traurige Liebes-Ende mit seiner Herzdame Elke.

Liebes-Aus trotz Liebe – so in etwa beschreibt es Hans in seinem emotionalen Statement: „Elke und ich haben uns in beiderseitigem Einvernehmen getrennt. Trotz unserer Liebe und Verbundenheit gibt es unüberwindbare Themen, die eine gemeinsame Zukunft als Paar nicht mehr möglich machen“. Klingt nach Seifenoper, ist aber bittere Realität!

„Bauer sucht Frau“: Fans sind geschockt

Die Geschichte von Hans und Elke begann einst wie ein echtes Märchen. Hans konnte sein Glück kaum fassen, als er bei „Bauer sucht Frau“ auf Elke traf und sich Hals über Kopf in sie verliebte. Von Anfang an wirkten die beiden vertraut und kamen sich schnell näher. Schon nach wenigen Tagen zog die 62-Jährige aus dem Ferienhaus in Hans eigenes Zuhause. Weil alles so wunderbar harmonierte, verlängerten sie sogar die Hofwoche.

Aus einer TV-Romanze wurde eine echte Beziehung, doch nun ist alles vorbei. Die treue Fangemeinde steht unter Schock. Auf Social Media häufen sich die traurigen Kommentare: „Das ist ja eine sehr traurige Nachricht. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute für die Zukunft“, schreibt ein Follower. Ein anderer hofft: „Oh nein. Das tut mir sehr leid für euch beide. Aber vielleicht bleibt eine innige Freundschaft.“

Ein möglicher Grund für die Trennung könnten die äußeren Umstände gewesen sein. Hans und Elke trennten rund 400 Kilometer – Hans lebt in der idyllischen Eifel, während Elke ihre Wurzeln in Unterfranken hat. Die geplante Zusammenführung scheiterte offenbar an den Realitäten des Lebens.

In seinem Social-Media-Statement spricht Hans nur positiv über seine Ex: „In [ihr] habe ich einen wertvollen und liebevollen Menschen kennen und lieben gelernt“. Da bleibt kein Auge trocken!