„Bauer sucht Frau“: Kandidatin Sabrina flirtet sich ins Aus – „Bissel aufdringlich“

Bei „Bauer sucht Frau International“ sorgen die ersten Eindrücke oft für die entscheidenden Weichenstellungen. Und für Sabrina, die 34-jährige Hundefriseurin, war das erste Treffen mit Bauer Gerfried ein wahrer Balanceakt zwischen Auffallen und Ankommen. Doch ihre Strategie schien nicht den gewünschten Erfolg zu haben.

„Bauer sucht Frau International“: Flirt-Offensive geht nach hinten los

In der vierten Folge vom Dienstag (7. Mai) der aktuellen Staffel lud der österreichische Pferdewirt Gerfried fünf Bewerberinnen zum ersten Kennenlernen ein. Sabrina, die mit ihrem Dirndl und einem üppigen Dekolleté erschien, wirkte zu spät, zu forsch und zu freizügig. Sie sicherte sich ohne zu zögern den Platz direkt an Gerfrieds Seite – eine Aktion, die die anderen Damen sichtlich überraschte und zu Kommentaren wie „Wenn man darauf steht, dass sich jemand so in den Mittelpunkt stellen muss …“ und „Bissel aufdringlich“ veranlasste.

Die selbstbewusste Sabrina erntete nicht nur von ihren Konkurrentinnen fassungslose Blicke, sondern stieß auch bei Gerfried auf eine gewisse Zurückhaltung. Trotzdem schaffte es Sabrina, das erste Einzeldate mit dem Landwirt zu ergattern. Dort legte sie mit neckischen Komplimenten und einem Likörchen nach, um Gerfrieds Herz zu erobern.

Doch als sie ihre vorbereiteten Fragen-Karten zückte, war es für Gerfried klar: „Is net meins!“ Er fand deutliche Worte, um ihr zu verstehen zu geben, dass es zwischen ihnen nicht passt.

Gerfrieds Urteil nach dem Date war eindeutig: „Ich schaue durch die Augen in die Seele. Und das hat mich einfach nicht berührt. Sie ist ein herzensguter Mensch … aber wird nicht zu mir passen.“ Sabrina sah das zwar anders, aber manchmal ist weniger eben mehr.

Die erste Entscheidung in der Liebes-Show ist gefallen. Wie es für die anderen vier Kandidatinnen und Gerfried weitergeht, erfährst du am am Dienstag (7. Mai) um 20.15 Uhr auf RTL oder in der Mediathek von RTL+.