Fan-Zoff um neue „Bauer sucht Frau“-Staffel: „Ist doch langweilig“

Ob „Take Me Out“, „Love Island“ oder ganz klassisch „Der Bachelor“ – all diese Formate haben eine gemeinsame Mission: die Suche nach der großen Liebe! Diese Formate richten sich aber vor allem an die jüngere Generation und decken keinesfalls die ganze Bandbreite an Singles ab.

Das RTL-Kult-Format „Bauer sucht Frau“ möchte genau dem entgegenwirken. Seit inzwischen 20 Jahren verhilft Moderatorin Inka Bause alleinstehenden Landwirten zum Liebesglück. Nun lässt eine Nachricht die Herzen der „Bauer sucht Frau“-Fans höher schlagen: Die Suche nach neuen Bauern hat offiziell begonnen!

„Bauer sucht Frau“ verkündet große Neuigkeiten

Die Kuppelshow geht damit bereits in die 21. Staffel und konnte in der Zwischenzeit bereits einige Erfolge verzeichnen. Josef und Narumol oder Gerald und Anna – das sind nur zwei Paare, die erst durch „Bauer sucht Frau“ zueinander gefunden haben. Nun polarisiert das Dating-Format aber mit einer Neuerung!

Der Beginn der Kandidatensuche wurde auch auf dem offiziellen „Bauer sucht Frau“-Instagram-Account veröffentlicht. Dort heißt es: „Kennst du jemanden, der auf der Suche nach der großen Liebe ist oder bist du selbst Single und möchtest dich wieder mal so richtig verlieben? Hast du außerdem Lust auf ein spannendes und unvergessliches Abenteuer und tolle neue Begegnungen? Dann bewirb dich jetzt bei uns.“

„Bauer sucht Frau“ sorgt bei den Fans für Entsetzen

Ein weiteres Detail sorgt dabei besonders für Gesprächsstoff: „Du bist über 45 Jahre alt, Bauer und Single? Dann bewirb dich jetzt!“ Die Fans in den Kommentaren sind zwiegespalten:

„Ich finde es gut, dass der Fokus wieder auf die reiferen Generationen geht! Bei den jungen Leuten weiß man leider oft nicht mit welchen Intentionen sie zu „Bauer sucht Frau“ gehen.“

„Die Älteren sind ja eher nicht so einfach zu vermitteln. Die jungen Leute haben viel mehr Möglichkeiten anderweitig einen Partner zu finden.“

„Warum keine jungen Bauern mehr?!“

„Wieso über 45?! Ist doch langweilig bei nur Alten.“

Scheinbar war auch den Verantwortlichen die Diskussion aufgefallen. Schnell ruderte man zurück. In der Instagram-Story von „Bauer sucht Frau“ heißt es nun: „Natürlich können sich weiterhin alle Altersgruppen und Geschlechter bei uns bewerben!“