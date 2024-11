„Bauer sucht Frau“-Kandidat erlitt schweren Schicksalsschlag – „Kompletter Bruch im Leben“

Inka Bause (55) öffnet erneut die Türen zum Liebesglück! Zum siebten Mal hilft sie einsamen Herzen bei „Bauer sucht Frau – International“ auf die Sprünge. Darunter auch: Farmer Olaf (70), dessen Leben durch einen schweren Schicksalsschlag durcheinandergeraten ist.

Den Pferdeliebhaber zog es vor 13 Jahren an die portugiesische Atlantikküste. Doch der Umzug war nicht ohne Grund: 2010 verlor Olaf seine geliebte Frau und mit ihr auch die Pläne für ein gemeinsames Leben. „Es ist ein kompletter Bruch im Leben. Du kannst alles, was du an Plänen hast, in die Mülltonne schmeißen. Von dem, was du dir vorgenommen hast, funktioniert nichts mehr“, sagt er über diese dunkle Zeit.

„Bauer sucht Frau“: Olaf startet einen Neuanfang

Ursprünglich wollten Olaf und seine Frau mit einem Wohnmobil die Welt erobern. Doch nachdem alles anders kam, half ihm seine Tochter, neuen Lebensmut zu fassen. Sie schlug vor, gemeinsam nach Portugal auszuwandern. Olaf brauchte nicht lange zu überlegen: „Na klar komme ich mit!“, war seine spontane Antwort. In der malerischen West-Algarve hat Olaf ein neues Kapitel aufgeschlagen.

+++ „Bauer sucht Frau“: RTL lässt die Bombe platzen – Fans haben Grund zur Freude +++

Auf seinem 23 Hektar großen Anwesen lebt er mit seiner Tochter und einem bunten Haufen von Tieren – darunter vier Katzen, sechs Hunde und zwei Schweine. Seine größte Leidenschaft aber sind Pferde. „Wir nehmen Pferde bei uns auf, die mental ramponiert sind, pflegen sie und versuchen, sie nach einem halben oder dreiviertel Jahr, wenn sie wieder fit sind, in gute Hände zu vermitteln“, erzählt Olaf stolz.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für Olaf ist klar: Seine zukünftige Partnerin sollte tierlieb sein und genauso aktiv wie er. Der rüstige Rentner fährt Motorrad, spielt Tennis und lebt nach dem Motto: „Wenn du etwas tun willst, tue es jetzt!“

Mit einem Augenzwinkern beschreibt er sich selbst als „antiken alten Topf, der noch zu sehr vielen Sachen zu gebrauchen ist“. Ob Olaf bei „Bauer sucht Frau – International“ die Liebe findet, die sein Leben wieder komplett macht?