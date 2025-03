„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser offenbart: Sie zieht alleine los

Erst kürzlich überraschte „Bauer sucht Frau“-Ehepaar Anna (34) und Gerald Heiser (39) die treuen Fans auf Instagram gleich doppelt. Zum einen konnten sich die Anhänger der beiden darüber freuen, dass sie nach schwierigen Phasen in ihrer Ehe wieder zueinandergefunden haben.

Doch dann kam eine Nachricht, die plötzlich und unerwartet eintraf: Sie haben sich entschlossen, ihre Farm in Namibia zu verkaufen und gemeinsam mit ihren kleinen Kindern, Leon und Alina Marikka, nach Polen zu ziehen.

Nun teilte Anna Heiser in ihrer Instagram-Story ein erneutes Update mit ihren Followern. Aktuell bereite sie sich auf einen großen Schritt vor. Doch was steht für die gebürtige Polin an?

„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser kann aufatmen

Ganz nah und auf Augenhöhe zeigte sich die 34-Jährige ihren Followern in ihrer Instagram-Story. Dabei wirkte Anna sichtlich erleichtert. Erst kürzlich musste die kleine Familie eine quälende Magen-Darm-Grippe über sich ergehen lassen. Nun sei alles glücklicherweise überstanden.

So kann sich die vierköpfige Familie voll und ganz ihrem großen Veränderungsschritt widmen. Mit einem weinenden Auge verlassen sie den afrikanischen Wüstenstaat. Dennoch ist ihre Entscheidung, Nambia hinter sich zu lassen und wieder nach Europa zu ziehen, unumstößlich.

In ihrer Story enthüllte Anna ihren Fans weitere Neuigkeiten. So gab sie bekannt: „Ich fliege morgen nach Deutschland und von da aus fahre ich nach Polen. Ich habe ursprünglich die Tickets gebucht, bevor wir entschlossen haben, die Farm zu verkaufen, da ich mich mit polnischen Reiseagenturen treffen wollte und jetzt werde ich stattdessen nach Häusern für uns schauen.“

In welche polnische Stadt es die gebürtige Polin ziehen werde, ließ sie offen. Vielleicht gibt sie ihren Followern ja bei Instagram die Möglichkeit, sie an ihrer Eigenheimsuche teilhaben zu lassen.