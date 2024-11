„Bauer sucht Frau“: Schock bei RTL – Hofwoche abgebrochen

Das Landleben – so idyllisch, so romantisch, und doch voller unerwarteter Wendungen! In der jüngsten Staffel von „Bauer sucht Frau“ zeigt sich, dass die Suche nach der großen Liebe nicht immer glatt verläuft. Zwischen Stallgeruch und Sternenhimmel entwickeln sich Beziehungen, brechen ab und gedeihen – so auch in der aktuellen Staffel, wie RTL berichtet. Dabei kam für Milchbauer Paul und seine Auserwählte Sarah das Ende der Hofwoche schneller als erwartet.

Statt romantischer Abende am Kamin brachte Paul seiner kränkelnden Herzensdame Tee ans Bett – doch gegen Fieber und Husten war selbst seine Fürsorge machtlos. Schweren Herzens entschied sich Sarah, die Heimreise anzutreten. „Klar, dass sie jetzt in ihre gewohnte Umgebung möchte. Ich bin aber auch ein bisschen traurig, dass sie jetzt schon wieder fährt!“, so Paul enttäuscht. „Ich komme dich wieder besuchen, wenn es mir besser geht!“, verspricht sie.

„Bauer sucht Frau“: Landleben mit Herz und Hindernissen

Anders verlief die Hofwoche für Konrad und Doris, bei denen es harmonierte wie bei einem eingespielten Team. Hand in Hand meisterten sie die Hofarbeit und planten bereits die gemeinsame Zukunft. „Ich suche ja eine Frau, die mir auf dem Hof zur Hand geht,“ freute sich Konrad über Doris’ tatkräftige Unterstützung. Der Funke scheint übergesprungen zu sein, und die beiden stoßen auf eine vielversprechende gemeinsame Zukunft an.

Auch Weihnachtsbaumerzeugerin Saskia und Mechatroniker Martin wagten den Sprung ins Unbekannte. Während der Arbeit zwischen den Nadelbäumen fand das Paar endlich Zeit für persönliche Gespräche. Martins Herz schlug ein wenig schneller, als Saskia Verständnis für seine Vaterrolle zeigte, auch wenn sie der Romantik wenig abgewinnen kann. Doch Martin ließ sich nicht entmutigen: „Bei der nächsten Gelegenheit bekommt sie trotzdem eine Blume!“

Pferdehalter Andre und Sophie fanden gleich zu Beginn eine gemeinsame Wellenlänge und genossen die Zeit auf der Pferdekoppel. „Ich könnte mir schon vorstellen, dass das mit Andre was werden könnte“, schwärmte Sophie, während auch Andre von der Harmonie begeistert war. Selina beeindruckte Mutterkuhhalter Max mit ihrem landwirtschaftlichen Wissen. „Genauso eine Frau wünsche ich mir“, freute sich Max, als sie gemeinsam durch den Stall wirbelten. Hier scheint sich ein echtes Traumpaar zu entwickeln!