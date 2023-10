„Bauer sucht Frau“: RTL gibt endlich langersehntes Detail bekannt – DAS gab es in 18 Staffeln nicht

Endlich ist die Katze aus dem Sack! RTL verkündet nach langen Wochen des Wartens den Starttermin für die 19. Staffel von „Bauer sucht Frau“.

Doch mit der Bekanntgabe des Startdatums ist auch eine kleine Befürchtung der treuen TV-Zuschauer Gewissheit. Denn die Fans von „Bauer sucht Frau“ müssen sich nun umstellen.

„Bauer sucht Frau“ startet so spät wie nie

In der Regel findet das Scheunenfest und die Hofwoche traditionell immer im Oktober statt. Doch in diesem Jahr wird die erste Folge so spät wie noch nie ausgestrahlt, nämlich am 20. November. Von da an können die Zuschauer immer montags und dienstags wie gewohnt um 20.15 Uhr mitverfolgen, ob sich die Bauern und Bäuerinnen mit ihren Auserwählten annähern.

Bauer sucht Frau: So sehen die neuen Landwirte aus. Foto: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Grund für die späte Ausstrahlung ist wohl ein anderes RTL-Format. „Beim Sommerhaus der Stars“ treten vergebene Paare gegeneinander ein, um am Ende ein Gewinnsumme von 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Bei dem Format haben übrigens auch schon zwei Bauern-Paare mitgemacht: Uwe und Iris Abel sowie Patrick Romer und Antonia Hemmer. Letztere gingen sogar als Sieger aus der Staffel, trennten sich jedoch kurz darauf.

Derzeit nimmt die „Das Sommerhaus der Stars“ jedoch den gewohnten Sendeplatz von „Bauer sucht Frau“ am Dienstagabend ein – und das wird bis zum Finale am 15. November auch so bleiben. Deshalb kann Inka Bause ihre Landwirte wohl erst ab dem 20. November auf die Suche nach der großen Liebe schicken. Dafür haben die Fans noch wahrscheinlich noch bis in die Adventszeit etwas von ihrer Lieblings-Kuppelshow. Und bis dahin laufen ja auch noch die Folgen von „Bauer sucht Frau International“.