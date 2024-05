„Bauer sucht Frau International“: Peter zieht den Zorn seiner Auserwählten auf sich – „War angepisst“

Der RTL-Hit „Bauer sucht Frau – International“ geht bereits in die fünfte Staffel. Auch in diesem Jahr suchen liebenswerte Landwirte aus aller Welt in der Show nach der ganz großen Liebe. Moderiert wird der Dating-Spaß von Fernsehstar Inka Bause.

Auch Milchviehbauer Peter hat sich an den Sender gewandt, um Unterstützung beim Dating zu erhalten. Der Tiroler Bursche hat sich direkt zwei Damen auf seinen Hof eingeladen. Alisa und Stephanie kämpfen um das Herz des Bauern. Doch mit einer Aktion sorgt Peter nun für schlechte Laune.

„Bauer sucht Frau – International“: Es geschah am frühen Morgen

Die „Bauer sucht Frau – International“-Teilnehmerinnen Alisa und Stephanie schlafen noch tief und fest, als Bauer Peter das gemeinsame Zimmer seiner Angebeteten betritt. Peter ist sich seiner Sache sicher und berichtet im Interview: „Ich werde die Mädels jetzt recht früh aus den Federn holen. Um 7:40 Uhr kommt die Milchabfuhr und dann muss gemolken sein. Jemand muss ja die Kühe melken. Die melken sich nicht von selber.“

Mit einem frechen „Guten morgen, ihr kessen Bienen“ rüttelt Peter seine Damen aus dem Schlaf. Die Kandidatinnen fühlen sich sichtlich überrumpelt, Stephanie zieht die Decke über den Kopf und murmelt wütend: „Ich fass es nicht.“ Auch die Aussicht darauf, gleich eine Kuh melken zu dürfen, verbessert die Laune der Frauen nicht.

Im Interview bekräftigt „Bauer sucht Frau – International“-Kandidatin Alisa dann: „Ich war nicht sauer und auch nicht wütend, aber angepisst war ich schon darüber, dass er uns so zeitig geweckt hat.“ Die schlechte Laune sieht man den beiden Frauen auch an, als sie sich warm angezogen vor der Tür des Bauernhauses versammeln. Gemeinsam geht es für das Trio in den Stall, in dem die Kandidatinnen die ersten Kühe melken.

Peter zieht nach dem ersten Morgen ein Resümee und stellt klar: „So ein Milchviehbetrieb ist kein Ponyhof. Wenn ich nicht pünktlich aufstehe, dann sind die Kühe sauer und der Milchmann hat zu wenig Milch zum Abholen. Das bringt sehr viele Probleme mit sich.“ An das frühe Aufstehen müssen sich Alisa und Stephanie wohl erst einmal gewöhnen.

Um Alisa etwas zu ärgern, greift Bauer Peter dann schnurstracks den Euter von einer der Kühe und spritzt der Kandidatin Milch auf die Jacke. Alisa quietscht erschrocken und ruft laut: „Du Arsch!“ Anschließend brechen beide in Gelächter aus. Die Chemie zwischen dem Milchviehhalter und seinen Auserwählten scheint auf jeden Fall zu stimmen.