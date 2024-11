Inka Bause: Nach RTL-Show bekommt sie die Quittung zu spüren

Montagabend, Primetime – der Kampf um die Einschaltquoten ist eröffnet! Während Inka Bause auf RTL mit „Bauer sucht Frau“ die Herzen der Zuschauer erobern will, sorgen Tim Mälzer und andere TV-Größen für reichlich Konkurrenz. So auch an diesem Montagabend (18. November).

Inka Bause steht mit ihrem Erfolgsformat „Bauer sucht Frau“ erneut im Rampenlicht. Die Sendung begeistert seit Jahren Fans des ländlichen Liebesglücks. Doch trotz der treuen Fangemeinde reichte es diesmal nicht ganz für den Primetime-Thron.

RTL: Inka Bause im TV-Duell

Mit einem Marktanteil von 11,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe 14-49 bleibt die Sendung unter den bisherigen Bestwerten. Trotzdem kann sich RTL freuen: In der erweiterten Zielgruppe 14-59 kletterte der Marktanteil auf 12,7 Prozent, und insgesamt schalteten 3,35 Millionen Zuschauer ein. Ein knapp verpasster Sieg, denn das ZDF hatte mit „Allein zwischen den Fronten“ minimal die Nase vorn.

Derweil erlebte Tim Mälzer mit „Mälzer und Klipp liefern ab“ ein kleines Comeback. Das Format, das zuvor etwas schwächelte, konnte nun 820.000 Zuschauer anlocken und den Marktanteil auf 3,7 Prozent steigern. Besonders bei den Jüngeren zwischen 14 und 49 Jahren war ein Aufwärtstrend zu verzeichnen. Es scheint, als hätte der Kochprofi das richtige Rezept gefunden, um die Quoten zu würzen.

Auch „Jenke. Zeitreise“ legte zu. Nachdem die erste Folge in die 80er noch verhalten aufgenommen wurde, zog das zweite Zeitreise-Abenteuer mehr Zuschauer an und erreichte einen Marktanteil von 8,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Jenke von Wilmsdorff konnte damit Konkurrenten wie „Hochzeit auf den ersten Blick“ auf Sat.1 überholen und sich im Quotenrennen behaupten.

Weniger erfolgreich verlief der Abend für RTLzwei. Die Rückkehr von „Mensch Polizist“ konnte nicht an frühere Erfolge anknüpfen, und die Zuschauerzahlen blieben weit hinter den Erwartungen zurück. Währenddessen punktete Kabel Eins mit „Edge of Tomorrow“ und sicherte sich solide Quoten in der Zielgruppe.