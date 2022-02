„Bauer sucht Frau“-Star Antonia zeigt rote Unterwäsche – Freund Patrick reagiert sofort

Der private TV-Sender RTL ging am 2. Januar 1984 in Deutschland auf Sendung. Damals hieß der Sender RTL plus. Die Abkürzung „RTL“ leitet sich aus der Bezeichnung „Radio Television Luxembourg“ ab. Der TV-Sender entstand als Ableger des deutschsprachigen Radioprogramms „Radio Luxemburg“.

RTL: So fing beim Sender alles an

RTL: So fing beim Sender alles an

Heiße Einblicke bei „Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer!

Seit etwas über einem Jahr ist die 21-Jährige mit dem „Bauer sucht Frau“-Kandidaten Patrick Romer zusammen – und was sonst wohl nur er zu sehen bekommt, hat die Blondine jetzt auf Instagram gezeigt.

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Antonia posiert in sexy Dessous

Bereits kurz nach den „Bauer sucht Frau“-Dreharbeiten bewies Antonia Hemmer, dass sie ihren Körper gerne zeigt. Für den Kalender eines Brauerei-Unternehmens zog sie 2021 blank und posierte auch in Unterwäsche.

----------------------------------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol, Uwe und Iris Abel sowie Antonia Hemmer

----------------------------------------

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Antonia Hemmer, die Freundin von Patrick Romer, hat tief blicken lassen. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Jetzt hat die Make-Up-Artistin es wieder getan: Mit roten Lippen und offenen Haaren zeigt sich die Blondine im komplett roten Dessous-Set.

Ein schwarzer Morgenmantel, den sie sich übergeworfen hat, zeigt dabei beinahe mehr, als er verdeckt.

So sieht man nicht nur die Unterwäsche der 21-Jährigen, sondern auch ihr funkelndes Bauchnabel-Piercing. Mit dem heißen Schnappschuss will sie übrigens an den Valentinstag am 14. Februar erinnern („Ladys und Boys...denkt dran, bald ist Valentinstag“) – und gleichzeitig Werbung für eine Unterwäschemarke machen.

„Bauer sucht Frau“: Patrick Romer hat Bitte an seine Freundin

Doch die Instagram-Follower dürften sich herzlich wenig für die Marke interessieren, überhäufen sie doch Antonia mit Komplimenten:

„Wow, du siehst mega aus“

„Alter, wie heiß kann man sein?“

„Omg, du bist so schön“

„Heißes Gerät, diese Frau! Da sollte Patrick Romer definitiv drauf aufpassen“

Und der meldet sich tatsächlich selbst direkt unter dem Foto zu Wort und hat eine Bitte an seine Freundin: „Kannst du mir das privat nochmal schicken?“

-----------------

Mehr zu „Bauer sucht Frau“ (RTL):

-------------------

Antonia reagiert daraufhin nur mit einem „Schaaatz“ und einigen lachenden Emojis. Was der „Bauer sucht Frau“-Kandidat von ihr bekommt – oder eben auch nicht – bleibt wohl das Geheimnis des Paares. (kv)