„Bauer sucht Frau“: Gerüchte in Umlauf – sie beziehen endlich Stellung

In der beliebten RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ haben schon zahlreiche Singles ihr Glück gefunden. Zahlreiche Paare sind bis zum heutigen Tage glücklich miteinander, manche haben sogar geheiratet.

Darunter zählen auch Anna Heiser und ihr Mann Gerald Heiser, die sich 2017 bei „Bauer sucht Frau“ kennengelernt haben. Doch in letzter Zeit kursieren wilde Gerüchte, dass sich die beiden getrennt haben sollen. Was ist da dran? Nun spricht die 34-Jährige Klartext.

„Bauer sucht Frau“-Paar: Was ist dran an den Krisen-Gerüchten?

Anna Heiser und ihr Gerald gelten als absolutes „Bauer sucht Frau“-Traumpaar. 2017 lernten sich die beiden in der RTL-Kuppelshow kennen und lieben. Gerade mal drei Monate nach dem Kennenlernen verloben sich die Zwei. Anschließend wanderte Anna Heiser der Liebe wegen nach Namibia aus, wo sie bis heute mit Gerald und den gemeinsamen Kindern Leon und Alina Marikka auf ihrer Farm lebt.

Doch ist nun etwa alles aus bei den beiden? Anna Heiser meldet sich neulich via Instagram bei ihren Fans und räumt mit den wilden Gerüchten auf. „In den vergangenen Tagen gab es Spekulationen über eine angebliche Trennung von Gerald und mir. Ja, ich habe allein Zeit in Europa verbracht. Ja, ich habe eine Instagram-Pause eingelegt. Ja, die Kinder und ich haben einige Tage an der Küste genossen. Und ja, nun sind wir auch allein in Windhoek“, schreibt sie zu einem Foto ihrer Hochzeit.

„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser macht klare Ansage

Wie es scheint, muss Anna Heiser mit viel Gegenwind auf Social Media fertig werden. Doch anstatt sich von ihren Kritikern kleinmachen zu lassen, richtet sie ihr Wort direkt an sie. „Deshalb tut es mir leid für diejenigen, die gespannt auf eine Trennung warten, aber auch an unserem 6. Hochzeitstag sind Gerald und ich immer noch ein starkes Team, das zusammen durch dick und dünn geht“, heißt es unter dem Beitrag.

Von Trennung zwischen Anna Heiser und ihrem Gerald kann nach dieser Ansage wohl nun wirklich keine Rede sein.