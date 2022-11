„Bauer sucht Frau“: Bei DIESER Überraschung kann Patricia nur gehen – „Macht mir Angst“

Dass das Leben auf dem Hof auch einige Herausforderungen mit sich bringt, musste „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Patricia schnell lernen. Doch die 40-Jährige lässt nichts unversucht, um Landwirt Jörg von sich zu überzeugen. Dabei hat die RTL-Kandidatin längst einen Platz im Herzen des Ammenkuhhalters gefunden.

Zu Patricia gehört aber auch ihr Sohn Manuel. Der reist in Folge 9 von Staffel 18 jetzt zum großen Kennenlernen auch auf Jörgs Hof an – ganz zur Freude seiner Mutter. Wenig begeistert wirkt Patricia allerdings, als sie sieht, was „Bauer sucht Frau“-Kandidat Jörg für ihren Spross als Überraschung geplant hat.

„Bauer sucht Frau“: Jörg überrascht Patricias Sohn

Die größte Hürde für Patricia war wohl ihre Angst vorm Traktor fahren zu überwinden. Zu Beginn ihrer Hofwoche hatte die 40-Jährige schon als Beifahrerin Panik bekommen. Mit den wachsenden Gefühlen kam dann aber auch der Gedanke es Jörg zuliebe doch einmal alleine zu versuchen.

Und auch, wenn die Traktorfahrt etwas holprig war, am Ende konnte sich Patricia überwinden und die große Maschine zum ersten Mal selbst über das Feld steuern. Jetzt erwartet Sohnemann Manuel eine ähnliche Aufgabe. Jörg will den Neuankömmling mit einer Fahrt auf dem Hofschlepper überraschen. Anders als Mama Patricia hat Jörg vollstes Vertrauen in Manuel und seine Fahrkünste.

„Bauer sucht Frau“: Patricia flüchtet und ihr Sohn ist begeistert

Nach einer kurzen Einweisung lässt Jörg Manuel freie Hand. Patricia steht dem Ganzen allerdings weiter skeptisch gegenüber, denn ihrem Sohn wurde das Asperger-Syndrom diagnostiziert. „Was ist, wenn der Manuel dann irgendwo in seiner Welt ist und dann einfach sagt ‚Nö, ich will jetzt nicht aufhören‘ und haut dann damit ab?“, sagt sie.

Das ist das Asperger-Syndrom:

Dabei handelt es sich um eine Kontakt- und Kommunikationsstörung und gehört zum Autismus-Spektrum

Einschränkungen im Interaktionsverhalten, mangelndes Einfühlungsvermögen, intensive (Spezial-)Interessen und das Festhalten an Gewohnheiten und Ritualen sind häufig auftretende Merkmale

Symptome zeigen sich bei Kindern in der Regel nach dem 3. Lebensjahr

Die Sorge um ihren Sohn ist groß. „Natürlich macht mir so etwas besonders Angst.“ Während sich Manuel mit dem schweren Gefährt einem auf dem Hof parkenden Auto nähert, schlägt Patricia die Hände über dem Kopf zusammen, dreht sich um und nimmt Reißaus.

Hingucken, wie Manuel das Fahrzeug im Schuppen einparkt, kann Patricia jetzt nicht mehr. Dafür bekommt er viel Zuspruch von Bauer Jörg. Im Anschluss schwärmt Manuel voller Begeisterung von dem Hof-Abenteuer und sagt: „Richtig toll, ich liebe diese Dinger“. Und Jörg ist sich in Bezug auf seine Liebste sicher: „Sie muss ihrem Sohnemann auch mal mehr zutrauen.“

„Bauer sucht Frau“ kommt montags und dienstags um 20.15 Uhr im TV und ist online in der Mediathek bei RTL+ abrufbar.