„Bares für Rares“-Star mit irrer Verkündung: „Es ist gigantisch!“

Große Ankündigung von einem „Bares für Rares“-Star! Fans von raren Objekten und steinalten Antiquitäten kommen schon bald zusätzlich auf ihre Kosten. Ein Star aus der ZDF-Sendung bekommt seine ganz eigene Show.

Es wird gefeilscht, geschätzt und nicht selten auch mal gelacht: Wenn „Bares für Rares“ über die Bildschirme flimmert, schalten zahlreiche ZDF-Zuschauer ein. Die Sendung erfreut sich großer Beliebtheit. Unter anderem Horst Lichter sorgt dort für mächtig Unterhaltung. Doch er ist nicht der Einzige, der gut bei den Fans der Sendung ankommt.

„Bares für Rares“ bekommt eigene Show

Auch Walter Lehnertz, besser bekannt als „80-Euro-Waldi“, erfreut sich ebenfalls bei den Fans großer Beliebtheit. Und so ist es kein Wunder, dass er jetzt seine ganz eigene Plattform bekommt. Der ZDF zeigt eine Show, bei der es ganz um den liebenswerten Händler geht!

„In der neuen ZDF-Doku-Soap ‚Waldis Welt‘ tauchen die Zuschauerinnen und Zuschauer in das facettenreiche Leben von Walter Lehnertz, bekannt als ‚80-Euro-Waldi‘ aus der ZDF-Sendung ‚Bares für Rares‘, ein. Abseits des Platzes am Händlertresen gewährt die sechsteilige Reihe einen authentischen und humorvollen Einblick in dessen Alltag und vielseitigen Leidenschaften“, verkündet das ZDF in einer Pressemitteilung.

„Bares für Rares“-Star in heller Vorfreude

„Es ist gigantisch! Die Leute sehen endlich, wie viel Arbeit eigentlich um mich herum passiert. Klar, es ist anstrengend, aber ich liebe es! Viel Zeit, viel Herzblut – ob bei ‚Bares für Rares‘, bei der Doku oder in meinem Alltag – bei mir ist immer was los“, freut sich „80-Euro-Waldi“ über das neue Projekt.

Dabei wollte er eigentlich immer eine eigene Angelsendung machen, wie er verriet. „Jetzt können mich die Menschen wirklich kennenlernen. Die Fans dürfen sich auf ganz viel Spaß freuen. Nichts ist gestellt, nichts ist geschönt. Wenn mal was in die Hose geht, dann gehört das dazu.“

Dann kommt die neue Show

„Waldis Welt“ ist ab Sonntag, 20. April 2025, 14.10 Uhr, im ZDF zu sehen. In der ZDF-Mediathek sind die ersten vier Folgen ab Freitag, 18. April 2025 abrufbar, die fünfte Folge am 16. Mai 2025 und die sechste am 23. Mai 2025 – jeweils ab 10 Uhr.