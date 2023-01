„Bares für Rares“: Traurige Nachricht – Horst Lichter muss Sendeplatzplatz räumen

Für viele ZDF-Zuschauer ist es fast schon zur wohlig-vertrauten Routine geworden. Stets pünktlich um kurz nach 15 Uhr schlendert Horst Lichter ins Bild und entführt sie gemeinsam mit seinen Händlern und Experten in eine Welt des Trödels und der Träume. „Bares für Rares“ ist DIE Kultsendung des ZDF.

Doch in dieser Woche erreichte die „Bares für Rares“-Fans eine Nachricht, die sie so mit Sicherheit nicht gerne gehört haben. Horst Lichter muss nämlich seinen Sendeplatz räumen und dem Sport Platz machen.

Horst Lichter muss dem Wintersport weichen

So hat sich das ZDF entschieden, statt „Bares für Rares“ die Übertragung des Biathlon-Weltcups aus Pokljuka zu zeigen. Dort kämpfen die Damen im 7,5 Kilometer-Sprint um Punkte. Los geht die Übertragung bereits um 14.05 Uhr. Im Anschluss sind dann Slalom-Damen dran, bevor sich um 16.10 Uhr Norbert König und Toni Innauer aus Bischofshofen zum Springen der Vierschanzentournee melden. Abgeschlossen wird die Wintersport-Übertragung um 17.55 Uhr mit dem zweiten Lauf der Slalom-Damen aus dem kroatischen Zagreb.

Gleiches Spiel am Freitag (6. Januar 2023). Auch da muss Horst Lichter wieder für den Sport beiseite rücken. Los geht es dann bereits um 13 Uhr mit der Tour se Ski der Damen und Herren aus Val di Fiemme. Im Anschluss zeigt das ZDF den Biathlon Weltcup mit dem zehn Kilometer-Sprint der Männer, bevor um 16.15 Uhr der erste Durchgang der Vierschanzen-Tournee aus Bischofshofen auf dem Plan steht.

Auch am Wochenende zeigt das ZDF Wintersport und lässt die Ausgaben der Trödelshow entfallen, bevor es dann am kommenden Montag endlich wieder mit „Bares für Rares“ und Horst Lichter weitergeht. Pünktlich um 15.05 Uhr dürfen sich die ZDF-Zuschauer dann wieder auf Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila und Co. freuen. Wer es bis dahin nicht aushalten kann, in der ZDF-Mediathek sind die alten Ausgaben abrufbar.