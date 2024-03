„Bares für Rares“: ZDF kickt Trödelshow aus dem Programm – Fans werden enttäuscht

Die treuen Fans von „Bares für Rares“ erleben diesen Freitagmittag (22. März) eine unliebsame Überraschung! Statt auf Schatzsuche mit Horst Lichter und Co. zu gehen, müssen sie nun feststellen, dass das ZDF die beliebte Trödelshow aus dem TV-Programm gestrichen hat. Ein Sportevent nimmt den angestammten Platz ein und lässt somit die Fans vorerst in die Röhre schauen…

„Bares für Rares“-Ausfall: Sportliche Alternative

Anstelle der gewohnten Bewertungen von Antiquitäten oder auch Kuriositäten strahlt das ZDF den Weltcup im Skifliegen aus. Konkret den zweiten Durchgang der Herren. Die Übertragung des Wintersportereignisses beansprucht dabei den Sendeplatz von 15.05 Uhr bis 17.00 Uhr – zur gewohnten „Bares für Rares“-Zeit. Dies ist nicht das erste Mal, dass die Trödelshow zugunsten eines sportlichen Großereignisses weichen musste. Bereits im Jahr 2023 wurde sie wegen der Weltmeisterschaft mehrfach verschoben.

Doch für alle, die nicht auf ihre Portion „Bares für Rares“ verzichten wollen, bietet das ZDF ein Trostpflaster an. In der Mediathek des Senders können Fans auf eine Vielzahl an Episoden zurückgreifen, darunter auch Spezialformate wie „Lieblingsstücke“ und „Händlerstücke“.

Und die Enttäuschung der Fans bleibt nur temporär. Schließlich wird bereits ab Montag (25. März) die Sendung wieder zum regulären Zeitpunkt ausgestrahlt. Die Zuschauer können sich also auf eine baldige Rückkehr ihrer Lieblingssendung freuen und bis dahin das digitale Angebot des ZDF nutzen.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.