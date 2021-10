„Bares für Rares“: Schock-Expertise – Kandidatin völlig verunsichert

Was man nicht so alles beim Aufräumen wiederfindet. Oft ist es nur der Killefit vergangener Tage, manchmal aber auch ein echter Schatz. Einen Aufräum-Fund brachte auch Tamara Wagner zu „Bares für Rares“.

Ob der jetzt allerdings Killefit oder Schatz ist, das wusste die 63-jährige Reiseleiterin aus Königsbrunn selber nicht. Zum Glück konnte „Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek da behilflich sein.

„Bares für Rares“: Alte Uhr mit vielen Macken

Doch was wollte Tamara denn überhaupt verkaufen? Eine alte Uhr hatte die Königsbrunnerin mitgebracht. Die hatte einst ihrem Vater gehört. Da sie mit einer Automatikuhr jedoch nichts so recht anzufangen wusste, sollte sie in der ZDF-Trödelshow einen neuen Besitzer finden.

Und zu Beginn der Sendung war Tamara durchaus noch guter Dinge. „Ich habe mich schon mal umgeschaut und ich habe gesehen, dass diese Armbanduhr ein Sammlerstück ist und dass die zwischen 600, 700 Euro und 3.000 Euro gehandelt wird.“

„Bares für Rares“: Experte deutlich – „Man muss echt Geld reinstecken“

Holla, das sind ja mal Zahlen. Doch was sagt Experte Sven Deutschmanek? Der ist weniger begeistert. „Man muss echt Geld reinstecken“, so der Experte. Neues Armband, Revision, Glas aufpolieren. Das wird ein teurer Spaß. Dazu ist die Uhr lediglich vergoldet.

Eine echte Horror-Expertise. Dementsprechend fällt auch die Schätzung von Sven Deutschmanek aus. „Der Zustand ist sehr, sehr schlecht. Da muss was getan werden“, wird der Experte deutlich. Nichtsdestotrotz sei das Werk beliebt. 400 bis 500 Euro könne die Uhr also bringen. Na immerhin.

Tamara jedenfalls wirkte verunsichert. Und doch sie wollte es versuchen. Bei den Händlern lief es jedoch nicht so toll. 360 Euro zahlte Daniel Meyer schlussendlich.

